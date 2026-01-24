VIDEO: Incendio en fábrica de pintura de San Francisco Xalostoc, Ecatepec

Un fuerte incendio se registró la noche de este jueves 23 de enero de 2026 en una fábrica de pintura ubicada en la colonia San Francisco Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México .

De acuerdo con información oficial, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y se implementaron medidas preventivas en la zona, como el desalojo de más de 100 personas ante el riesgo que representa el siniestro.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, mientras continúan las labores para atender el incendio y se mantiene el monitoreo de la situación.

¿Dónde ocurrió exactamente el incendio y cuál fue la causa?

El incendio se registra en una fábrica ubicada en San Francisco Xalostoc, una zona industrial del municipio de Ecatepec, en el Estado de México .

En el lugar se almacenaban solventes y materiales utilizados para pintura, informaron autoridades municipales, por lo que se activaron protocolos de atención de emergencias.

Hasta ahora, las causas del incendio no han sido informadas oficialmente. Las autoridades señalaron que se dará a conocer mayor información conforme avancen las labores y se cuente con condiciones seguras.

Labores de equipos de emergencia

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se trasladaron a la zona para atender el incendio y establecer perímetros de seguridad, mientras se realizan labores para controlar la emergencia.

Las autoridades pidieron a la población permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia y evitar acercarse al sitio del siniestro.

Al momento se reporta un incendio en una fábrica de pintura en San Francisco Xalostoc. Personal de Bomberos y Protección Civil de #Ecatepec ya se encuentran en el lugar atendiendo. Estaremos informando. pic.twitter.com/MmnIVQSF7R — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) January 24, 2026

Derivado del incendio en San Francisco Xalostoc se refuerza operativo de seguridad

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó que el incendio continúa activo y de alta intensidad, por lo que se mantiene el operativo de atención en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, en las labores participan Bomberos de la Marina, Protección Civil, Policía Municipal, Policía del Estado de México y Guardia Nacional, quienes trabajan de manera coordinada para controlar el siniestro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alejada del lugar, no acercarse ni obstruir accesos, y permitir el libre trabajo de los cuerpos de emergencia.

Llamado a la población

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros , exhortó a la población a no acercarse a la zona del incendio, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos innecesarios.

🚨⚠️ Exhortamos a la población NO acercarse a la zona, permitir el libre tránsito de los cuerpos de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades. Pedimos mantenerse informados únicamente por canales oficiales. pic.twitter.com/2E67Zl6pSX — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) January 24, 2026

Servicios de salud en alerta preventiva

El Instituto Mexicano del Seguro Social , a través de su delegación IMSS Estado de México Oriente , informó que activó su protocolo de atención, por lo que su personal se mantiene atento ante la posible llegada de pacientes.