Incendios forestales dañan flora y fauna en Corrientes, Argentina

Los incendios forestales registrados en Corrientes, provincia de Argentina, han calcinado unas 800 mil hectáreas, provocando pérdidas millonarias, además de daños en flora y fauna protegida.

Luis Candia, un vecino de Corrientes que ayuda como voluntario a los bomberos, señala que "la verdad es que la provincia está viviendo una catástrofe con el tema este de los incendios. Hay mucha pérdida de animales, el tema de la flora, la fauna. Encima ésta era nuestra fuente de trabajo. Si perdemos esto, qué sería de nosotros el día de mañana".

Desde hace un par de meses, bomberos, brigadistas, policías y voluntarios combaten los incendios forestales en Corrientes, cuyas llamas se originaron por una combinación de sequía y falta de lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña.

Josefina Piñeiro, residente de la zona le dijo a Reuters que "se juntó todo: la sequía de un año y medio, las altas temperaturas, la falta de lluvia y el estrés hídrico que ya tienen las plantas, el suelo mismo".

La fauna y flora del Iberá harán resurgir su naturaleza. ¡Protejamos nuestras reservas, no iniciemos fuego! 🌱 pic.twitter.com/v0x0fPoCu3 — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) February 20, 2022

"Una catástrofe", incendios arrasan provincia argentina de Corrientes

La semana pasada, los incendios forestales llegaron al Parque Nacional Iberá, uno de los mayores humedales de agua dulce del mundo, donde vive una diversa vida silvestre que incluye especies en frágil estado de conservación como el ciervo de los pantanos, los yacarés y más de 380 especies de aves.

Las imágenes captadas por medios locales, muestran grandes extensiones de campos quemados, animales huyendo del fuego o muertos y trabajadores exhaustos combatiendo las llamas con mangueras desde camionetas.

Orlando Bertoni, jefe de operaciones de Defensa Civil de Corrientes le dijo a una radio local que "hay una pérdida muy importante en la fauna, en la flora, en la parte eléctrica. El fuego hizo estragos. No nos queda otra que esperar a la naturaleza".

Donde están los defensores de los animales? O es solo un show para las redes? Esto es la Provincia de #Corrientes, Partido de Mercedes AHORA. Nos estamos quedando sin PROVINCIA y NADIE HACE NADA #ArdeCorrientes #Incendios # pic.twitter.com/NaqQujxFDO — milagros (@milagrosparis89) February 16, 2022

Incendios forestales provocan pérdidas millonarias y daños en flora y fauna protegida en Corrientes

Los incendios forestales ya provocaron pérdidas superiores a los 4 mil 600 millones de pesos, (unos 234 millones de dólares) en Corrientes, una provincia productora de cítricos, arroz, tabaco, yerba mate, algodón, además de tener producción forestal, ganadera y agrícola.

Grupos de ambientalistas han señalado que algunas de las causas del incendio registrado pueden encontrarse además en la quema de pasturas para la ganadería intensiva y en la plantación de especies exóticas, que aumentan las posibilidades de que se expandan las llamas.

🔴 #Ecocidio en Corrientes: cientos de miles de hectáreas de humedales, pastizales, plantaciones y bosques nativos incendiadas.



📸 Emilio White pic.twitter.com/VueoGh1VRN — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) February 20, 2022

ONG ambientalista internacional califica de ecocidio al siniestro en Corrientes

En un comunicado de Greenpeace, una ONG ambientalista internacional, señaló que "la crisis climática, de la que tanto científicos como organizaciones ecologistas venimos advirtiendo, sumado a dos años de sequía extrema por el fenómeno de La Niña aumentan las condiciones para incendios, muchos de ellos intencionales o por negligencias".

Hace más de una década que los ambientalistas vienen reclamando una Ley de Humedales, que regule cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de los territorios de humedales, sin embargo el proyecto nunca fue aprobado en el Congreso de Argentina.