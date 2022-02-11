España sacrifica miles de gallinas por brote de gripe aviar

Las autoridades de España han procedido al sacrificio de más de 130 mil gallinas tras detectar un brote de gripe aviar en una explotación agrícola intensiva de la región de Castilla y León, en el norte de la nación Ibérica.

Una pala cargadora industrial recogió los cadáveres de las gallinas por millares y los vertió en un camión descubierto, que los llevó a un lugar de quema fuera de la granja, según las imágenes facilitadas por una ONG ambientalista internacional.

A través de un comunicado, el colegio de veterinarios de Valladolid señaló que "ya han tomado las medidas oportunas al proceder al sacrificio y eliminación de restos de todos los animales de la granja, que permanece aislada".

España establece zona de aislamiento por gripe aviar

Las autoridades de España han impuesto una zona de aislamiento de 10 kilómetros alrededor de la granja de gallinas, que se encuentra a las afueras del pueblo de Íscar, en la provincia de Valladolid, a unos 130 kilómetros al noroeste de Madrid, pero aseguran que hay muy poco peligro para los humanos.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León señaló que "cabe recordar que la posibilidad de traslado a humanos es extraordinariamente rara y por tanto no es una cuestión que nos preocupe en exceso".

🔴 Un brote de gripe aviar en una macrogranja ha obligado a sacrificar de más de 130.000 gallinas en Valladolid. Este es el segundo brote que se detecta en Castilla y León en menos de un mes https://t.co/DBFEj8Xedr — EL PAÍS (@el_pais) February 11, 2022

Brotes de gripe aviar en Europa

Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Serbia han registrado brotes del virus de la gripe aviar, que comúnmente es transmitido por las aves migratorias salvajes a los animales domésticos (gallinas).

En lo que va del año en España se han detectado cinco brotes menores en granjas y una docena en poblaciones de animales salvajes, según el más reciente reporte del Ministerio de Agricultura.

Un brote de gripe aviar obliga a sacrificar más de 130.000 gallinas en una macrogranja de Valladolid.



Pero si decían que las macrogranjas no existen, ¿cómo es posible? — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 11, 2022

Una persona que representa a la Organización Veterinaria Española señaló que no era de extrañar que el virus haya llegado a España, ya que la Península Ibérica se encuentra en la ruta de muchas aves migratorias.

Sin embargo, una ONG ambientalista internacional ha señalado que las prácticas agrícolas industriales aumentan el riesgo de propagación de la enfermedad (gripe aviar), reavivando un debate que se está llevando a cabo en España acerca de los costos económicos y sociales de la agricultura intensiva.

Cabe señala que la Organización Mundial de Sanidad Animal ha señalado que una ola de gripe aviar en Asia y Europa presenta un mayor riesgo de contagio a los seres humanos debido al elevado número de variantes.

ONG ambientalista internacional:

Es urgente poner fin a este destructivo modelo que está poniendo en jaque la salud del planeta y también la de las personas.