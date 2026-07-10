Incendios forestales gigantes en España ya provocaron la muerte de al menos 12 personas y hay 23 desaparecidos

Un incendio forestal gigantesco cerca de la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería, al sur de España, provocó la muerte de al menos 12 personas y mantiene a otras 23 desaparecidas, según informaron las autoridades de la región de Andalucía. El siniestro, calificado por el gobierno regional como el más devastador registrado hasta la fecha en la zona, obligó a la evacuación de cientos de residentes y turistas debido a la rápida propagación del fuego que ha aumentados por los fuertes vientos.

Un grupo de 150 elementos de emergencia y bomberos trabaja en el perímetro para intentar contener las llamas, enfocándose cerca de la aldea de Bédar, donde se encontraron los cuerpos de las víctimas. Este suceso ya se convirtió en el incendio forestal más mortífero registrado en España desde el año 2005.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

Las víctimas quedaron atrapadas sobre un río

Varias de las víctimas perdieron la vida al intentar escapar del fuego utilizando el lecho seco de un río, el cual terminó convirtiéndose en una trampa mortal debido a la velocidad del avance de las llamas. Los reportes oficiales indican que cuatro personas fallecieron atrapadas dentro de un vehículo, mientras que otras siete murieron a pie durante el intento de huida.

Aunque la identificación oficial de los cuerpos sigue en desarrollo, las primeras investigaciones de las autoridades locales apuntan a que las víctimas son ciudadanos extranjeros. Entre los fallecidos se estima que hay cuatro personas de nacionalidad británica, lo que motivó que el gobierno del Reino Unido iniciara contacto con las autoridades españolas para dar seguimiento a la situación.

Aunque tratan de evacuarlos, el clima empeora el incendio

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, describió el panorama como aterrador y confirmó la evacuación de los residentes de las comunidades de Almocáizar y Terminar de Vedas. Las autoridades también centraron sus esfuerzos en desalojar un campamento turístico de la zona que albergaba a un grupo de entre 400 y 500 personas, debido a que el viento del oeste soplaba las llamas directamente hacia esas instalaciones.

Las labores de búsqueda de las 23 personas desaparecidas continúan activas, mientras que los alcaldes de municipios vecinos como Antas señalan que el fuego se encuentra bajo control, siempre y cuando las rachas de viento no vuelvan a intensificarse.

Este es parte de una cadena de incendios forestales que también afectan a Francia y Portugal, empeorados por una intensa ola de calor veraniego con temperaturas que superan los 40°C en gran parte del sur del continente europeo.