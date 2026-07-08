Trump amenaza con romper comercio con España en la OTAN: ¿De verdad puede cumplirlo?

Donald Trump no olvida el rechazo de España de permitirle usar bases militares para la guerra contra Irán, y hoy en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía volvió a amenazar con represalias. Este miércoles, el mandatario estadounidense se fue contra España, y exigió un bloqueo económico total contra la cuarta economía de la Unión Europea.

No quiero tener nada que ver con España, declaró sobre el país europeo. Corten todo el comercio con España, por favor, incluyendo las visitas. Son gente mala, sin esperanzas, añadió.

Pero detrás de las amenazas de fracturas comerciales y diplomáticas que puede haber en una reunión de alto perfil como esta, hay muchas limitaciones legales para que se puedan cumplir.

🇺🇸Trump pide detener comercio y relaciones con España. 🇪🇸



“Es un aliado terrible no participan no pagan… corten por favor con España” “no quiero tener nada que ver con España son una pérdida total de tiempo”



Impávido y hasta sonriente Mark Rutte secretario general de la OTAN. pic.twitter.com/kbx0kDNt1e — carolina rocha m (@carolina_rocha_) July 8, 2026

¿Por qué la molestia de Trump con España?

Además de las diferencias ideológicas entre Trump y el presidente de España, Pedro Sánchez, en los últimos meses han aumentado los roces por varias situaciones:

El gasto militar de la OTAN

Trump ha criticado repetidamente a España por no comprometerse a gastar el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) en defensa, en línea con los objetivos que buscan otros miembros. Aunque Madrid elevó su presupuesto militar al 2.1% del PIB, Washington sigue presionando.

La guerra con Irán

Pedro Sánchez llamó ilegal el conflicto en Irán y se negó a permitir que Estados Unidos utilice las bases militares en territorio español para las operaciones de esa guerra que no es respaldada por los otros miembros europeos de la OTAN.

También en temas como la migración, Pedro Sánchez ha defendido sus políticas frente al modelo promovido por el movimiento MAGA.

¿Por qué es muy complicado un bloqueo?

A pesar de las duras palabras de Trump, la estructura del comercio global hace que aislar a España sea prácticamente inviable sin que eso tenga consecuencias y provoque una crisis comercial con eco en otros países.

Como España es miembro de la Unión Europea, su comercio exterior se rige por los acuerdos de todo el bloque. Cualquier sanción o arancel unilateral contra Madrid sería tomado como un ataque directo a la Unión Europea, lo que desataría una guerra comercial inmediata con todos los miembros. Desde la Comisión Europea ya advirtieron que protegerán los intereses de todos sus Estados miembros.

Además, la Corte Suprema de Estados Unidos limitó recientemente la facultad del presidente para imponer aranceles de forma arbitraria. Jacob Funk Kirkegaard, analista del laboratorio de ideas Bruegel, señaló que Trump carece de las herramientas legales para ejecutar tal restricción y que probablemente busca desviar la atención de la opinión pública de la situación actual en Medio Oriente.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, minimizó la amenaza recordando que "las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos". Actualmente, Estados Unidos es el mayor inversor extranjero directo en España, atraído por su infraestructura y sus bajos costos de energía limpia.

Posiblemente esto termine como el acrónimo que tanto le molesta a Trump pero se acuñó por sus amenazas que nunca se materializaban: T.A.C.O.: Trump Always Chickens Out (Trump siempre se acobarda).