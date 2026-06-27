El Rey Felipe VI refuerza relación bilateral entre México y España y asiste al Mundial 2026 en Guadalajara

La visita del rey Felipe VI de España a México combinó diplomacia y deporte. Aprovechando su asistencia al partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en Guadalajara, el monarca encabezó una agenda de reuniones enfocadas en fortalecer la cooperación entre ambos países.

Uno de los encuentros centrales se realizó en el Palacio Nacional, donde sostuvo una reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de una ceremonia oficial de bienvenida que, debido a la lluvia, fue trasladada al Salón de Embajadores.

¿Quiénes participaron en la reunión entre México y España?

Tras los honores oficiales, ambas delegaciones sostuvieron un encuentro en la sala Leona Vicario. La representación española estuvo integrada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino; el embajador de España en México, Juan Duarte, además de otros funcionarios diplomáticos.

Encuentro del Rey con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de México.



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Por parte del Gobierno de México participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.

Al concluir la reunión, el rey y la mandataria recorrieron la Galería de los Murales, donde se encuentran algunas de las obras más representativas de Diego Rivera.

La visita responde a una invitación del Gobierno mexicano y ocurre en un momento en el que ambos países buscan ampliar la cooperación política, económica y cultural.

Felipe VI también se reunió con el gobernador de Jalisco

Como parte de su agenda en Guadalajara, Felipe VI sostuvo un encuentro con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en el Hotel Barceló Guadalajara.

En la reunión participaron integrantes de las delegaciones de ambos gobiernos para dialogar sobre temas de interés común en el marco de la visita del monarca a México.

Encuentro del Rey con el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, en el marco de su viaje a Guadalajara para asistir al partido de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” entre las selecciones de Uruguay y España.



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Posteriormente, el rey encabezó un encuentro con representantes de la comunidad española residente en México, donde escuchó sus principales inquietudes y reconoció el papel que desempeñan para fortalecer los lazos históricos, culturales y económicos entre ambas naciones.

La gira del jefe de Estado español concluirá con su asistencia al encuentro entre las selecciones de Uruguay y España, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.