En India, unos padres demandaron a su único hijo y a su esposa por no darles un nieto a pesar de que llevan seis años de casados, argumentando que esperar un nieto les causó “tortura mental”.

Los padres, identificados como Sadhana y Sanjeev Prasad, presentaron una demanda por 50 millones de rupias indias (643 mil dólares) contra su hijo y su nuera por no darles un nieto.

Asimismo, los padres dieron un plazo de un año para cumplir con la exigencia de darles un nieto o pagar la compensación económica por la “tortura mental” y “traicionarlos”.

El abogado de los padres indicó en la corte, que a medida que la pareja envejece “no hay nadie que los cuide”, además de que todos los padres esperan ser abuelos algún día, sueño que su hijo no ha cumplido.

Haridwar, Uttarakhand | Parents move court against son&daughter-in-law, demand grandchildren/Rs 5 cr compensation.



They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn't care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022

Padres demandan a su hijo por no darles un nieto

En la demanda, los padres explicaron que gastaron todos sus ahorros, alrededor de 20 millones de rupias (257 mil dólares), en la crianza de su hijo y pagaron su carrera para que se convirtiera en un piloto.

“Lo criaron, lo educaron, lo hicieron capaz, lo convirtieron en piloto, lo cual fue costoso”, dijo el representante legal de los padres demandantes.

Agregó que también pagaron la costosa y lujosa boda de su hijo con su esposa, además se hicieron cargo de los gastos de la luna de miel y hasta les regalaron un carro, con tal que de pronto tuvieran nietos.

"Han exigido el dinero por crueldad mental. Han intentado convencer al hijo y a su mujer, pero no han hecho caso a sus peticiones. Tienen el corazón roto porque morirán sin ver a su nieto", expresó el abogado a medios locales.

Aunque la demanda apunta principalmente contra el hijo y la nuera, la petición también enumera quejas contra la familia de ella, sin que el abogado diera detalles del porqué.