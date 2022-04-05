Nieta de Joe Biden celebrará su boda la Casa Blanca

Este año habrá boda en la Casa Blanca y ya se está preparando todo para la recepción. Se casa Naomi Biden, la nieta mayor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La propia Naomi Biden se encargó de informar mediante sus redes sociales que su boda se realizará en la Casa Blanca, donde actualmente vive su abuelo.

“Peter y yo estamos infinitamente agradecidos con mi nana y mi papá por la oportunidad de celebrar nuestra boda en la Casa Blanca. Estamos ansiosos por hacer oficial nuestro compromiso mutuo y por lo que está por venir”, indicó.

Peter and I are endlessly grateful to my Nana and Pop for the opportunity to celebrate our wedding at the White House. We can’t wait to make our commitment to one another official and for what lies ahead. — Naomi Biden (@NaomiBiden) April 4, 2022

El banquete se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en la Casa Blanca, por lo que la planificación para la boda ya comenzó, informó la portavoz de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

La familia Biden será la encargada de pagar los gastos de la boda que se realizará en la Casa Blanca, como es tradición cada que se celebra un evento como éste en la residencia presidencial estadounidense.

Naomi Biden, la nieta del presidente Joe Biden, es una abogada de 28 años; su prometido, Peter Neal, de 24 años está en el último semestre de Derecho en la Universidad de Pennsylvania.

Otras bodas realizadas en la Casa Blanca

No obstante, la boda de la nieta de Joe Biden no es la primera que se realiza en el Casa Blanca, pues en 18 ocasiones ha fungido como recinto para una boda. La más reciente celebrada en la mansión presidencial fue la de Jenna Bush en mayo de 2008.

De acuerdo con la página whitehousehistory.org, la Casa Blanca no solo ha albergado ceremonias de estado sino también eventos religiosos y familiares, como los matrimonios.

La primera boda que se celebró en la Casa fue en marzo de 1812, cuando se casó Luxy Payne Washington, hermana de la primera dama Dolley Madison, con el juez de la Corte Suprema, Thomas Todd.

Además, durante el siglo XIX se realizaron ocho bodas de hijos o familiares cercanos de los presidentes en turno.

El único mandatario estadounidense que se casó en la Casa Blanca fue Grover Clevelanda con Frances Folsom en junio de 1886.

La hija del presidente Theodore Roosevelt también contrajo nupcias en la Casa Blanca en 1906. En 1942 se casó Harry Hopkins, administrador del presidente Franklin D. Roosevelt.

Lynda Bird, hija del presidente Lyndon Johnson, se casó con el capitán Charles S. Robb en diciembre de 1967. También la hija de Richard Nixon, Tricia Nixon, celebró su boda en la Casa Blanca, en junio de 1971.

El hermano de la primera dama Hillary Rodham Clinton contrajo matrimonio y celebró un gran banquete en la Casa Blanca en mayo de 1994. La última boda hasta el momento fue la de Jenna Bush, hija de George W. Bush, en mayo de 2018.

