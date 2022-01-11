Bebé perdido en evacuación de Afganistán vuelve con su familia

El bebé entregado desesperadamente por sus padres durante la evacuación estadounidense en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, regresó con sus familiares este sábado.

Cabe señalar que, al momento de ser entregado el 19 de agosto, Sohail Ahmadi, el bebé, tenía tan solo dos meses de nacido.

De acuerdo con la agencia Internacional Reuters, el bebé fue localizado en Kabul, donde Hamid Safi, un taxista de 29 años, lo encontró en el aeropuerto y lo tomó para criarlo como suyo.

Según declaraciones del taxista, el bebe estaba llorando solo en el piso del lugar, razón por la que lo recogió para cuidarlo junto con su esposa y sus hijos.

Una vez en su casa, el hombre y su familia lo nombraron Mohammad Abed.

Tras el hecho, y luego de siete semanas de negociaciones y súplicas, Safi devolvió al bebé a su abuelo, el cual viajó de Badakhshan a Kabul para ir por él, y a otros familiares que se encontraban en Kabul.

Entre las condiciones que el taxista buscó imponer para entregar al niño fue que su familia y él fueran evacuados a Estados Unidos, pero no procedió.

Por su parte, de acuerdo con la agencia, el bebé y su familia ahora intentarán reunirse con sus padres, los cuales lograron huir a Estados Unidos, durante la evacuación.

|Reuters

¿Cómo los padres perdieron al bebé en la evacuación de Afganistán?



Luego de que los talibanes tomaron el control de Afganistán, milles de afganos huyeron del país a como diera lugar, tal fue el caso de la familia del bebé, la cual quería salir hacia Estados Unidos desde el aeropuerto de Kabul.

El problema vino cuando miles de personas comezaron a empujar, lo que provocó panico, razón por la que sus padres lo entregaron a un soldado estadounidense por encima de una valla, pues ellos no podían acceder al aeropuerto. La imágen del soldado tomando al bebé dio la vuelta al mundo.

Cuando su familia logró entrar al aeropuerto, ya no encontraron a Sohail en ningún lugar.

Después de una búsqueda inutil, la familia fue evacuada a Estados Unidos gracias a que el padre trabajó como guardia de seguridad en la embajada estadounidense.

