Una diputada local de Oaxaca causó escándalo después de pretender acarrear a alumnos de bachillerato hacia su informe de actividades legislativas.

Denuncian presunto acarreo de estudiantes del CBTis 123 en Oaxaca

Los padres de familia de los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 123 en Santa Lucía del Camino denunciaron que las autoridades del plantel obligarían a los estudiantes a ir al informe de Daniela Taurino, diputada local abanderada por el partido Morena.

¿Qué exigía el oficio enviado a los padres de familia en Santa Lucía del Camino?

Por medio de un oficio con fecha del 18 de noviembre de 2026, las autoridades del CBTis piden a los padres o tutores de los menores de edad que firmen la autorización y que brinden una copia fotostática de la credencial de elector.

Los alumnos habían sido citados a las 15:45 horas del jueves 19 de noviembre de 2026 en la explanada del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, para el segundo informe de actividades de la diputada del distrito XII.

La respuesta del director del CBTis 123 ante las quejas por el informe legislativo

Posteriormente, ante las quejas, Isidro Luis Juárez, director del CBTis 123, emitió un comunicado por medio de las redes sociales, donde reculó en su decisión y aseguró que el acto cívico de la diputada morenista “sólo se llevará a cabo con la participación de la escolta de bandera” del plantel.

No obstante, los padres de familia se mostraron indignados por la intención de llevar a los alumnos menores de edad a participar en una actividad política que no está relacionada con las actividades académicas.