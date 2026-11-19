Morena ha fracasado en deslindarse del escándalo de Guadalupe Taddei, pero eso no impide que quieran tener a toda costa el control del INE para las próximas elecciones.
El líder de los diputados morenistas Ricardo Monreal, dijo que no van a buscar a una nueva consejera presidenta por consenso y ellos con su voto mayoritario la van a nombrar.
“Probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, pero tenemos que cumplir un mandato judicial probable”
Monreal dijo que además no tienen prisa y que la elección de la nueva Taddei será a finales de enero 2027.
🚨 @PartidoMorenaMx busca definir por mayoría a la próxima presidenta del @INEMexico @RicardoMonrealA, coordinador de los diputados morenistas, reconoció que la designación podría resolverse mediante el voto mayoritario y no por consenso, pese a que aseguró que esa no era su primera opción. La oposición cuestiona el riesgo de que #Morena vuelva a colocar un perfil cercano a su movimiento al frente del INE. ¿Está en juego la autonomía del árbitro electoral? La información en #Hechos con @Javier_Alatorre #AztecaNoticias #Morena #RicardoMonreal #INE— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026