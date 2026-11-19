Morena ha fracasado en deslindarse del escándalo de Guadalupe Taddei, pero eso no impide que quieran tener a toda costa el control del INE para las próximas elecciones.

El líder de los diputados morenistas Ricardo Monreal, dijo que no van a buscar a una nueva consejera presidenta por consenso y ellos con su voto mayoritario la van a nombrar.

“Probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, pero tenemos que cumplir un mandato judicial probable”

Monreal dijo que además no tienen prisa y que la elección de la nueva Taddei será a finales de enero 2027.