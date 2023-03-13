Restituye INE a Jacobo Molina como secretario ejecutivo

El Instituto Nacional Electoral (INE) restituyó a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo, tras las determinaciones judiciales a favor del funcionario quien lleva cerca de 15 años en el mismo puesto.

Jacobo Molina fue removido de su cargo por mandato del Plan B. La reforma además modificó las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva que se encargaba de administrar todos los recursos del instituto. Esa responsabilidad ahora recae en una Comisión de Administración de la que serán responsables 5 consejeros electorales.

Edmundo Jacobo Molina fue ratificado en 2020.

Edmundo Jacobo Molina fue ratificado en febrero de 2020 para un tercer periodo como secretario ejecutivo. La responsabilidad concluye en 2026. El funcionario ocupa el cargo desde 2008 cuando llegó al entonces IFE. Es la persona con más años en el mismo puesto dentro de los órganos de dirección del INE.

