INE aprueba presupuesto: Morena es el partido que más costará en 2027, ¿de dónde saldrá todo ese dinero?

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de 10 mil 842 millones de pesos para los partidos políticos en 2027, una bolsa que tendrá como principal beneficiario a Morena, con recursos públicos por alrededor de 3 mil 571 millones de pesos.

Si tomamos la bolsa Morena recibiría en 2027, aproximadamente 33.25% del presupuesto total. Es decir, casi uno de cada tres pesos de esa bolsa de financiamiento.

La cifra coloca al partido oficial como el más costoso para el erario. En promedio, Morena podría disponer de cerca de 9.7 millones de pesos diarios durante el próximo año.

¿Cuánto dinero recibirá Morena en 2027?

De acuerdo con el presupuesto aprobado por el INE, Morena concentrará una parte importante del financiamiento público destinado a los partidos. El monto federal que recibiría ronda los 3 mil 500 millones de pesos.

La cantidad provocó cuestionamientos de Somos México, organización que pidió revisar las finanzas de todos los partidos y, particularmente, el origen de los recursos utilizados por Andy López Beltrán en sus recorridos y actividades políticas.

Somos México pide revisar el dinero de Andy López Beltrán

Marco Baños, representante de Somos México, adelantó que presentarán una queja contra Andy López Beltrán por lo que consideran una campaña anticipada.

Baños sostuvo que no se trataría simplemente de una precampaña, sino de una actividad política que, desde su perspectiva, ya puede considerarse campaña.

💸 #IMPORTANTE | El @INEMexico aprobó un presupuesto de 10 mil 842 millones de pesos para partidos en 2027.



- Morena se convertirá en el partido más caro del país con recursos público por 3 mil 571 millones.



- El partido oficial podrá gastar 9.7 millones de pesos al día.



-… pic.twitter.com/GP5LYl1o7W — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

La organización también plantea que una comisión externa integrada por especialistas revise las finanzas partidistas y determine de dónde provienen los recursos utilizados en este tipo de actividades.

¿Por qué cuestionan la campaña de Andy López Beltrán?

Según Baños, Andy López Beltrán ha realizado recorridos casa por casa y entregado un periódico editado por Morena, acciones que, a juicio de Somos México, deben ser revisadas por las autoridades electorales.

La agrupación anunció que presentará una denuncia por estos hechos y también señaló a otras figuras de Morena.

El reclamo es saber quién financia esas actividades y de dónde provienen los recursos, especialmente ante el monto de dinero público que Morena recibirá en 2027.