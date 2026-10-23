Gente cercana a Guadalupe Taddei captada con una vida de lujo

La relación de personas cercanas a Guadalupe Taddei con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) vuelve a generar cuestionamientos. De acuerdo con información publicada por El Universal, Itzel Sandino Peña, hija de Lourdes Piña Soria del Valle —señalada como asesora y cercana a la consejera presidenta—, tiene una empresa llamada Promotora de Noticias Exactas que ha realizado trabajos para el instituto, entre ellos un documental sobre la elección judicial. Además, trascendió que la Auditoría Superior de la Federación investiga un contrato de 65 millones de pesos otorgado a Comerciadora JVLY para imprimir, producir y distribuir materiales, cuyo gasto presuntamente no habría sido justificado.