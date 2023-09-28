INE ordena a Xóchitl Gálvez abstenerse de hacer pronunciamientos electorales

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Xóchitl Gálvez que en sus entrevistas se abstenga de hacer pronunciamientos electorales o propuestas de gobierno.

La Comisión de Quejas y Denuncias sostuvo que la coordinadora del Frente Amplio por México, debe tener un mayor cuidado en sus expresiones ya que aun senadora y podría violar los principios de imparcialidad en el proceso electoral en marcha.

Comisión sometió a votación unánime para determinar expresiones de Xóchitl Gálvez

Tras una votación unánime de las tres consejerías de la Comisión, se determinó que la coordinadora del Frente Amplio por México debe tener especial cuidado en sus expresiones.

"Se están haciendo pronunciamientos electorales o propuestas de gobierno, no es el tiempo para hacerlas porque ahora no hay cargos de elección popular en disputa" expuso la Comisión.

La consejera Claudia Zavala mencionó que Gálvez está usando un medio legítimo, como las entrevistas, para hacer propaganda. "Las preguntas son libres pero las respuestas de la senadora debe ser prudentes" para no cometer una violación a la neutralidad, particularmente porque aún es funcionaria publica, sostuvo Zavala.

La Comisión de Quejas ordenó a la coordinadora del Frente Amplio bajar una serie de entrevistas que se divulgan en sus redes sociales y donde hace propuestas concretas de gobierno, pero se determinó que la medida no incluye a los medios de comunicación.

Evento de Xóchitl Gálvez en el Ángel de la Independencia podría ser ilícito

En los recientes días, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó medidas cautelares contra Xóchitl Gálvez, esto porque posiblemente fue ilegal el evento realizado en el Ángel de la Independencia, por este motivo, ordenaron la eliminación de nueve publicaciones.

"El evento denunciado es probablemente ilícito, porque se realizó en un lugar público y abierto, con artículos utilitarios y las manifestaciones de la denunciada se vincularon con el proceso electoral federal 2023-2024, lo que califica al evento como proselitista”.

En ese momento, la consejera Rita Bell López reiteró la importancia de respetar los tiempos que marca la ley, ya que están en proceso electoral y cualquier error podría ser perjudicial.

"Hay que respetar los tiempos que marca la ley. Tuvimos un momento de procesos de partidos que estaban con ciertas reglas y pues también estos ya concluyeron. Ahora es importante que a todas las personas les quede muy claro que ya estamos en proceso electoral y hay que ser muy cuidadosos”, reiteró.