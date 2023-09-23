INE prevé realizar 3 debates presidenciales para las elecciones 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión Temporal de Debates, organismo que se encargará de organizar los foros en los que participarán los candidatos a la presidencia de México en las elecciones 2024.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, afirmó que durante los próximos 10 meses se definirá, junto a los partidos políticos y otras áreas del INE, las reglas, horarios, lugares y formatos que se emplearán para las discusiones que llevarán a cabo en el proceso electoral federal.

"La organización de los debates como un medio para que la ciudadanía conozca a las candidaturas y sus propuestas, además de que con ellos las puedan contrastar”, afirmó durante la instalación.

¿Cuántos debates presidenciales habrá en 2024?

De acuerdo con el Plan de Trabajo de la Comisión de Debates, aprobado este viernes 22 de septiembre, se prevé que el INE organice tres debates entre candidatos a la Presidencia de la República, así como en los que participarán aspirantes a senadurías y diputaciones.

“El objetivo que tendremos será garantizar que las y los mexicanos tengan la mayor información posible para ejercer su voto a través de estas plataformas mediáticas que son los debates, generar el interés en las propuestas de las candidaturas y el ejercicio del voto a través de formatos más ágiles y moderaciones que incentiven la confrontación de ideas y su mayor difusión”, añadió la consejera Humphrey.

INE busca que debate presidencial sea en la sede nacional

Una semana antes, Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, anunció que el INE buscará, por primera vez, ser sede de uno de los debates entre los candidatos presidenciales, hecho que sería histórico, pero que estará en manos de los partidos y aspirantes.

“Estamos pensando como innovación que uno de los debates sea justamente aquí, en la sede del Instituto Nacional Electoral, que nunca hemos tenido un debate aquí, y obviamente tendremos que erogar algunos recursos para tener cámaras adecuadas y todos, digamos, los medios de comunicación, instrumentos adecuados para poder hacerlo en esta institución”, declaró.