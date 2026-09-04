¡Se prende la elección 2027! INE da luz verde a votos “planchados”; esto significa

Una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) encendió la discusión rumbo a las elecciones de 2027 cuando el Consejo General aprobó un mecanismo para atender los llamados votos “planchados”, es decir, boletas que aparecen durante el conteo sin los dobleces que normalmente tendrían después de haber sido colocadas en una urna.

¿Qué son los votos “planchados”?

El término se utiliza para referirse a boletas que, al momento de realizar el conteo, no presentan los dobleces que normalmente tendrían después de ser introducidas en una urna.

La aparición de este tipo de boletas puede generar sospechas sobre la forma en que llegaron al paquete electoral, especialmente cuando se considera que pudieron haber sido colocadas de manera irregular.

Precisamente por ello, el INE discutió cuál debe ser el procedimiento para estos casos durante la elección de 2027.

🗳️ Polémica en el @INEMexico



El instituto validó que en la próxima elección se contabilicen en las casillas los “votos planchados”.



Por una mayoría, los consejeros rechazaron una propuesta que buscaba reservar los votos sin doblez para una valoración posterior.



Actualmente… pic.twitter.com/LtTWgQbjQu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

¿Qué aprobó el INE para las elecciones de 2027?

El Consejo General aprobó, por mayoría, el mecanismo que deberán seguir los consejos distritales cuando sean detectadas boletas “planchadas”.

De acuerdo con lo aprobado, cuando los funcionarios identifiquen una boleta con estas características deberán levantar una constancia de incidente.

La boleta será reservada y, una vez que termine el recuento correspondiente, el pleno del consejo distrital deberá determinar si finalmente se computa.

El proyecto recibió siete votos a favor, entre ellos el de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Acusan riesgo de fraude electoral

La decisión provocó una reacción inmediata de partidos como el PRI y Somos, ambas fuerzas políticas acusaron que el INE estaría abriendo la puerta a un posible fraude electoral con el mecanismo aprobado para las boletas “planchadas”.

Los partidos también adelantaron que buscarán impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral, por lo que el tema todavía podría generar una nueva batalla jurídica.