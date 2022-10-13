¿Qué propone la iniciativa de la violencia vicaria en CDMX?

"La vida de una madre sin sus hijos es una muerte en vida, le pierdes sentido a la vida", es la expresión de Alejandra Violín, una de las víctimas de violencia vicaria, un tipo de violencia en contra de las mujeres que se busca prevenir en la Ciudad de México (CDMX) a través de una iniciativa que se presentó en el Congreso local.

Alejandra Violín contó a Fuerza Informativa Azteca que lleva más de dos años sin ver a sus tres hijos de siete, nueve y 10 años, tras una salida con su ex pareja.

En el @Congreso_CdMex legisladoras presentaron una iniciativa para prevenir la #ViolenciaVicaria en la # CDMX.



Este tipo de violencia daña a la #mujer a través de sus hijos.@laucasillas con la información. pic.twitter.com/OIVtCvdslg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

"Mis hijos se fueron a comer con su papá y nunca más los volví a ver”, contó.

Pero la historia de Alejandra es muy frecuente en México, en donde de acuerdo con un estudio del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, desde 2021 suman 2 mil 231 casos y en la CDMX hay 350.

¿Qué es la violencia vicaria en México?

"Es este tipo de violencia que no es directamente contra la mujer, sino que atenta contra los hijos, cuando el agresor dice "te voy a dar donde más te duele" y nos da a través de los hijos, donde lo sustraen y le quitan la posibilidad a las madres de tener cualquier tipo de vínculo filial”, explicó la diputada de Morena en la CDMX, Nancy Nuñez.

Por ello, las diputadas presentaron una iniciativa en el Congreso de la CDMX para prevenir la violencia vicaria a través de varias acciones y sumarse a los estados que ya tipifican este tipo de violencia.

“Dicta temas de prevención, atención y protección hacia las madres, por ejemplo que en estas órdenes de restricción pues no pueda el agresor sustraer a los hijos, en donde las secretarias visibilicen este tipo de violencia porque mucha veces al no reconocer este tipo de violencia dejan que siga la comisión de algún delito”, explicó la diputada.

La violencia vicaria afecta principalmente a las mujeres que dejaron una relación de pareja, sin embargo, este tipo de violencia también afecta a hombre o entre hermanos, a quienes se les impide tener contacto con algunos de sus progenitores.