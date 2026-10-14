Insumos del sector salud a un clic: La descarada venta de insumos médicos en internet

Insumos médicos destinados a la atención pública terminan comercializados en plataformas de comercio electrónico. La especialista en Cirugía General y Cirugía Bariátrica, Karla Cicler, expuso la venta de paquetes de gasas con la leyenda “Propiedad del sector salud, prohibida su venta”, los cuales adquirió a través de un pedido en internet en Reynosa, Tamaulipas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la médica mostró el material que recibió tras realizar la compra digital. En la grabación exhibió los empaques de los insumos hospitalarios, donde se observa la marca institucional que prohíbe explícitamente su comercialización.

La denuncia ignorada en la plataforma

Tras detectar que los paquetes pertenecían al inventario del sistema de salud pública, la especialista ingresó un reporte formal ante la empresa de ventas en línea para señalar el origen irregular del producto y advertir sobre la venta de material presuntamente sustraído de instituciones gubernamentales.

Sin embargo, la respuesta de la compañía mantuvo el producto en catálogo. De acuerdo con el testimonio de la cirujana, la plataforma le notificó que revisó la queja, pero determinó que la publicación permanecería activa para su venta al público.

El caso evidencia la falta de controles estrictos en las plataformas digitales para frenar la reventa de insumos hospitalarios públicos, un problema que afecta directamente el abastecimiento de los centros de salud y expone el desvío de recursos sanitarios hacia el mercado informal.

