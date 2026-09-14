VIDEO | Con sonrisas y silencio: Así responde la secretaria de Salud de Veracruz tras denuncias de desabasto en hospitales

A pesar de que en días recientes médicos y residentes en Veracruz se han manifestado y expresado su inconformidad ante la falta de medicamentos en los hospitales del IMSS-Bienestar, la secretaria de Salud de la entidad, Mariela Hernández, sólo atinó a sonreír cuando los reporteros la cuestionaron por el desabasto.

Después de participar en una guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla en el Parque Los Berros, en Xalapa, la funcionaria fue abordada por reporteros de diversos medios de comunicación.

Mariela Hernández esquiva cuestionamientos por desabasto de medicamentos en Veracruz

La mañana de hoy, Hernández García arribó al lugar cerca de las 9:00 de la mañana y, al terminar el acto protocolario que hacen diversos funcionarios del gabinete de Rocío Nahle, se fue sin dar respuestas a los reporteros que la cuestionaron.

Esquivando a los reporteros, la funcionaria subió a una camioneta negra de lujo que la trasladaba y le cerró la puerta en la cara a los reporteros y fotógrafos que la abordaron.

🚨 La secretaria de Salud de Veracruz, Mariela Hernandez, evitó responder sobre el desabasto de medicamentos en hospitales. 🏥 pic.twitter.com/YnelVPHg5D — Irving (@IrvingPineda) September 14, 2026

Médicos y residentes del HAEV protestan por falta de insumos e instrumental

Desde principios de septiembre de 2026, médicos y residentes de hospitales públicos de Veracruz han hecho manifestaciones para externar la falta de medicamentos e insumos que padecen, lo que les dificulta ayudar a diversos pacientes que acuden a los servicios públicos de salud.

La indignación del personal médico aumentó la semana pasada, luego de que un grupo de médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) se reunió con Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la entidad, para exigir insumos y medicamentos que les permitan realizar cirugías y procedimientos médicos.

La polémica respuesta de Roberto Ramos Alor ante las exigencias del personal médico

Sin embargo, el funcionario respondió que “si no quieren operar, no operen”, a que los médicos residentes le externaran que han tenido que cancelar o aplazar cirugías a los pacientes debido a la falta de insumos.

Tras la controversia, Ramos Alor ofreció una disculpa pública y reconoció que sus expresiones “no fueron adecuadas” ni correspondieron al trato que merece el personal médico en formación, pero el personal médico sigue exigiendo medicinas e instrumental faltante.