Una fotografía, de las más estremecedoras del Holocausto , acaba de revelar un secreto oculto durante más de ocho décadas. Gracias al uso de Inteligencia Artificial, archivos históricos y la colaboración de familiares, un historiador alemán logró identificar al verdugo nazi que aparece ejecutando a un hombre judío frente a una fosa común en Ucrania, en 1941.

En la imagen, llamada " The Last Jew in Vinnitsa ", y que es ampliamente conocida y estudiada, se sintetiza el llamado “Holocausto de las balas”, una fase del genocidio nazi en la que escuadrones de la muerte asesinaron a más de un millón de judíos mediante fusilamientos masivos en Europa del Este, antes de la industrialización de los campos de exterminio.

Una imagen que concentra el horror absoluto

En la fotografía se observa a un soldado nazi apuntando directamente a la cabeza de su víctima, quien mira a

la cámara con una expresión casi desafiante. A su alrededor, otros soldados alemanes, e incluso un civil, presencian la escena con aparente indiferencia; frente a ambos, una fosa común repleta de cadáveres.

Cabe señalar que durante décadas, la identidad del ejecutor permaneció desconocida, convirtiendo la imagen en un símbolo anónimo del mal absoluto.

The Nazi murderer in a 1941 photograph titled 'The Last Jew in Vinnitsa' has been finally identified with the help of AI & a researcher - revealed in a paper in the Journal of Historical Studies.

Dr. Jürgen Matthäus has identified the Nazi as 34-yr-old Jakobus Onnen, a teacher…



¿Quién era el verdugo identificado con ayuda de IA?

El historiador alemán Jürgen Matthäus, experto en el Holocausto, logró identificar al responsable como Jakobus Onnen, un alemán de entonces 34 años. Onnen murió en 1943, durante un ataque de partisanos soviéticos, sin haber rendido cuentas por sus actos.

Cabe decir que este hallazgo fue posible mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al análisis facial, la comparación con archivos históricos, además de la colaboración de dos familiares del perpetrador. Matthäus publicó sus conclusiones en la revista académica Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Revista de Historia), una de las más reconocidas en el ámbito historiográfico alemán.

¿Y la víctima? Una identidad aún pendiente

A pesar del avance, la identidad del hombre asesinado sigue siendo desconocida, lo que recuerda una de las tragedias centrales del Holocausto: millones de víctimas sin nombre, borradas por la violencia sistemática del régimen nazi.

Tecnología, memoria y justicia histórica

Este caso demuestra cómo la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta clave para la memoria histórica, no para reescribir el pasado, sino para nombrar a los responsables, además de preservar la verdad frente al olvido y la negación. La pregunta permanece abierta: ¿hasta dónde puede llegar la tecnología para devolver identidad, memoria y justicia a las víctimas de los peores crímenes de la humanidad.