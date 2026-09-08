Notas
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La ingeniera que desafía al cáncer cervicouterino: Irari Jiménez desarrolla una IA con 95% de exactitud para detectar anomalías celulares a tiempo
Irari Jiménez, estudiante del CIC del IPN, diseñó un sistema de IA que analiza imágenes citológicas con alta precisión para acelerar diagnósticos.
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¡De vuelta a los 80's! Así puedes crear tu foto 'ochentera' con IA
El nuevo trend de redes sociales recuerda la época de los 80’s con peinados voluminosos, colores neón y ropa ‘ochentera’, pero ¿cómo hacer mi foto con IA?
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Alertan por estafa: foto de una sola visualización en WhatsApp
Una nueva estafa surgió en WhatsApp y tiene que ver con las imágenes de una sola visualización; así es el modus operandi que ahora siguen para extorsionarte.
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"¿Estamos solos en el universo?" La importancia del telescopio Roman lanzado hoy al espacio
La NASA lanza con éxito el telescopio Nancy Grace Roman. Descubre cómo buscará exoplanetas y estudiará la energía oscura desde el espacio.
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¿Cuánto tarda en reactivarse mi línea si no la registré con la CURP a tiempo?
¿Te cortaron tu línea por no vincularla a tu CURP? Esto tardaría en reactivarse y el paso a paso para hacerlo.
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Las ciudades que podrían terminar juntas por el movimiento de la falla de San Andrés
La Falla de San Andrés no es solo una grieta en la Tierra: es una zona sísmica activa que atraviesa California y podría protagonizar un gran terremoto.