AIL condena amenazas contra medios de comunicación en Colombia

Tras una amenaza a medios de comunicación en Colombia, la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) condenó de forma enérgica cualquier acto de intimidación, hostigamiento o violencia que busque silenciar el ejercicio periodístico.

Esto luego de que las instalaciones de Televisión Caracol fueron desalojadas tras una amenaza de atentado.

“Asimismo, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la libertad de prensa, la democracia, la seguridad de los periodistas y el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada. Hacemos llegar nuestro respaldo y solidaridad a todo el equipo humano de Caracol Televisión y a sus familias”, se lee en su comunicado.

Televisión Caracol se pronuncia tras amenaza de atentado

Durante la tarde del sábado y después de desalojar las instalaciones de Televisión Caracol, la televisora colombiana aseguró que ninguna amenaza les apartará del compromiso de seguir informando con rigor, independencia y responsabilidad.

“Es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos”, aseveró.

Tras la alerta por parte de las autoridades sobre una posible amenaza en las instalaciones se evacuó a todo el personal para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones y confío en que se hagan las investigaciones correspondientes.

Comunicado a la opinión pública



Bogotá, 8 de noviembre de 2026.



Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas… — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 8, 2026

La compañía agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades para trabajar en las medidas de protección.

Televisión Caracol afirmó: “Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados”.