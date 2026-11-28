Cientos de personas abarrotaron las calles de Nueva York para presenciar el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s.

Esta procesión de carrozas y globos gigantes con personajes famosos fue pospuesta por el pronóstico del clima que indicaba fuertes vientos.

Sin embargo, Spiderman Snoopy y Underdog flotaron sobre miles de espectadores que recorrieron el lado oeste de Manhattan.

Para celebrar la edición número 100, los organizadores dieron la bienvenida de nuevo a dos de los favoritos del público: el globo del Hipopótamo Azul, que regresaba después de 95 años, y Underdog, que hacía su primera aparición en el desfile desde la década de 1980.