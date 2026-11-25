El Gobierno de Estados Unidos propuso nuevos aranceles contra 14 de sus principales socios comerciales, como parte de una estrategia para combatir lo que considera un exceso estructural de capacidad industrial.

El anuncio fue realizado este miércoles 25 de noviembre por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, encabezada por Jamieson Greer, luego de concluir una investigación de ocho meses sobre presuntas prácticas comerciales desleales que abarcó a 16 socios económicos.

La decisión representa un alivio temporal para México, pues sus exportaciones no fueron incluidas en esta primera propuesta de nuevos gravámenes.

¿Por qué México quedó fuera de los nuevos aranceles de EU?

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, confirmó que México no fue incluido en el primer listado de economías que enfrentarían los nuevos impuestos a las importaciones, debido a que las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos continúan.

En una entrevista con CNBC, el funcionario explicó que Washington mantiene el diálogo con México sobre distintos asuntos comerciales, entre ellos el control de insumos de fabricación provenientes de China.

La investigación estadounidense también contempla el caso mexicano, por lo que su situación todavía no tiene una resolución definitiva.

Además, Noruega es el otro socio comercial que quedó fuera de esta primera propuesta mientras continúa bajo revisión.

#AlMomento | Luego de que #EstadosUnidos anunciara una lista de socios comerciales sujetos a nuevos aranceles, el representante comercial @jamiesongreer confirmó que #México quedó fuera de este primer listado debido a que continúa bajo un proceso de negociación para contener su… pic.twitter.com/7dHIMCag0r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

¿Qué países enfrentarán los nuevos aranceles de Estados Unidos?

La propuesta de la administración del presidente Donald Trump contempla nuevos impuestos para 14 economías que, de acuerdo con las conclusiones de la USTR, contribuyen a mantener un exceso estructural de capacidad y producción industrial.

Los países y economías incluidos son:

China.

Bangladés.

Camboya.

India.

Indonesia.

Japón.

Malasia.

Singapur.

Corea del Sur.

Suiza.

Taiwán.

Tailandia.

Vietnam.

Unión Europea.

Las tasas propuestas varían dependiendo del socio comercial. Entre los casos más relevantes se encuentra China, que enfrentaría uno de los gravámenes más elevados, con una tasa adicional propuesta de hasta 20% por exceso de capacidad industrial.

¿Por qué Estados Unidos quiere imponer nuevos aranceles?

De acuerdo con la USTR, las investigaciones identificaron políticas industriales, subsidios y otras prácticas que, desde la perspectiva estadounidense, favorecen una producción que no corresponde con las condiciones de la demanda internacional.

Washington sostiene que este exceso de capacidad puede provocar que determinados países inunden los mercados con productos a precios bajos, lo que representa una desventaja para las empresas y fabricantes estadounidenses.