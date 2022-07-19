Miles de bebés antílopes llegarán al mundo en China

En esta temporada, miles de bebés de la gran familia de los antílopes tibetanos están por nacer, esta especie habita en la reserva natural en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China.

Actualmente, más de 30 mil hembras esperan parir en el área del lago Rabbit, donde han nacido más de 2 mil crías de antílopes tibetanos, expertos esperan que la tasa de partos alcance del 10% al 15% durante la temporada de partos este 2022, que llega a finales de junio y mediados de julio.

miles de bebés antílope tibetano|Cortesía: CCTV

Protección natural para los bebés antílopes

El lago Rabbit se ubica a una altitud media de 5 mil metros, está rodeado de montañas nevadas, lo que proporciona una barrera natural que proteje a la población de antílopes y desde luego a sus miles de bebés.

Luego del nacimiento del bebé antílope, la ayuda de mamá es fundamental, ya que con ella normalmente puede aprender a pararse, caminar y correr dentro de la media hora después de haber llegado al mundo.

miles de bebés antílopes tibetanos|Cortesía: CCTV

Una especie amenazada

En los años 80, la población de antílopes tibetanos se redujo de 200 mil a 20 mil ejemplares debido a la caza ilegal, es gracias a los esfuerzos de China por mejorar su hábitat y acabar con la caza furtiva que se ha recuperado, era una especie en peligro de extinción y ahora es considerada "casi amenazada".

miles de bebés antílope tibetano|Cortesía: CCTV

Acciones que han permitido que más animales en peligro de extinción habiten libremente esta reserva natural, gracias al aumento en los esfuerzos para proteger el hábitat, como ha sido prohibir el pastoreo en las áreas y además lanzar campañas publicitarias contra la caza furtiva.

Desde 2012, esta reserva natural ha sido testigo de un aumento constante en el número de antílopes tibetanos, en 10 años el número total de ejemplares que viven en la reserva ha superado los 50 mil según el último censo animal.

Los antílopes tibetanos se encuentran principalmente en la región autónoma del Tíbet, la provincia de Qinghai y la región autónoma de Xinjiang Uygur, es una especie bajo protección estatal de primera clase en China.

Con una superficie de 45 mil kilómetros cuadrados, la Reserva Natural Nacional de la Montaña Altun se encuentra en la unión de Xinjiang, Tíbet, Qinghai y Gansu y alberga una gran variedad de animales.