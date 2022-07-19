¡Nacimiento extremadamente raro! Reciben jirafas gemelas en Kenia

En el Parque Nacional de Nairobi, Kenia, se reportó el nacimiento de jirafas gemelas, lo que especialistas de ese centro calificaron como “extremadamente raro”.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés) dio a conocer el nacimiento y afirmó que esta “doble bendición” fue observada en el Parque Nacional de Nairobi, donde habitan estos pequeños ejemplares.

“Los gemelos son extremadamente raros para las jirafas, con la tasa de hermanamiento de uno por cada 280 mil”, añadió el KWS.

Por su parte, Najib Balala, secretario del Gabinete de Turismo y Vida Silvestre de Kenia, celebró el nacimiento de las jirafas gemelas después de 15 meses de gestación.

“Una de las jirafas masai en el Parque Nacional de Nairobi ha dado a luz a un par de gemelos. Esto es algo extremadamente raro. Damos la bienvenida a los recién nacidos”, escribió Balala en sus redes sociales.

One of the Maasai giraffes in Nairobi National Park has given birth to a set of twins. This is an extremely rare occurrence. We welcome the new borns with love. #ZuruNairobiPark #MagicalKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/QR8dAAOOGk — Hon. Najib Balala (@tunajibu) July 19, 2022

El Parque Nacional de Nairobi se ubica a poca distancia del distrito central de negocios de Kenia, alberga una gran variedad de especies, incluido el rinoceronte negro en peligro de extinción, leopardos, hienas, búfalos, jirafas y leones.

Estados Unidos y China reportaron nacimiento de jirafas gemelas

En 2013 nacieron jirafas gemelas en el Natural Bridge Wildlife Ranch de Texas, Estados Unidos, donde las nombraron “Wasswa” y “Nakato”. Ambos ejemplares recibieron cuidados especiales para que crecieran lo más sanos posibles.

De acuerdo con la Asociación de Zoológicos y Acuarios, estos gemelos son el único par registrado en Estados Unidos, aunque existen otros que viven en zoológicos alrededor del mundo.

En diciembre de 2010 se reportó el nacimiento de otras jirafas gemelas en el zoológico de Shijiazhuang, China, quienes comenzaron a pasear al lado de su madre, “Beibei”, para el deleite de los visitantes.

Las jirafas pertenecen a la familia Giraffidae, que solo las agrupa a ellas y al okapi, un mamífero considerado el sobreviviente más antiguo de la Tierra.

En la actualidad existen nueve subespecies de jirafas, agrupadas en tres categorías: las de África Occidental, las de África del Norte y las de África del Sur. Los patrones de coloración y diseño de su pelaje distinguen a estos ejemplares.

