Derechos de mujeres amenazados y violados en el mundo: Guterres

En la 67a Sesión de la Comisión sobre el estado de la Mujer en la sede de Naciones Unidas, el Secretario General António Guterres dijo hoy que "los derechos de las mujeres están siendo abusados, amenazados y violados en todo el mundo", ya que "el progreso obtenido durante décadas se está desvaneciendo ante nuestros ojos".

🗓️Del 6 al 17 de marzo tendrá lugar la #CSW67, una oportunidad para crear el futuro que queremos, donde las mujeres y las niñas estén seguras en línea e incluidas en la innovación y la tecnología💡



Conoce los eventos principales:

🔗 https://t.co/bU6iR1FaS6#CerremosLaBrecha pic.twitter.com/QEnBzIPnki — ONU Mujeres (@ONUMujeres) March 6, 2023

Guterres dijo, "en Afganistán, las mujeres y las niñas han sido borradas de la vida pública. En muchos lugares, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se están revirtiendo. En algunos países, las niñas que van a la escuela corren el riesgo de ser secuestradas y agredidas. En otros, la policía se aprovecha de las mujeres vulnerables que han jurado proteger".

El patriarcado contraataca

El Secretario dijo, que "el patriarcado está contraatacando. Pero nosotros también. Y estoy aquí para decir alto y claro. Las Naciones Unidas están con las mujeres y las niñas en todas partes".

El Secretario General dijo que "siglos de patriarcado, discriminación y estereotipos nocivos han creado una enorme brecha de género en la ciencia y la tecnología" y señaló que "las mujeres representan solo el 3 por ciento de los ganadores del Premio Nobel en las categorías científicas".

La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas es el tema prioritario de CSW67.

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, dijo en la reunión que "la tecnología y la innovación son aceleradores probados para impulsar avances concretos, una vez más, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous

Cambiando las reglas del juego

Aprovechada de manera efectiva, dijo, "la tecnología y la innovación pueden cambiar las reglas del juego para catalizar la reducción de la pobreza, disminuir el hambre, mejorar la salud, crear nuevos empleos, mitigar el cambio climático, abordar las crisis humanitarias, mejorar el acceso a la energía y hacer que ciudades y comunidades enteras sean más seguras y más sostenible - beneficiando a mujeres y niñas".

La CSW se reúne en marzo de cada año para abordar las desigualdades generalizadas, la violencia y la discriminación que siguen enfrentando las mujeres en todo el mundo.

El trabajo de la Comisión comenzó en 1946, días después de que en las reuniones inaugurales de la Asamblea General de la ONU, la ex Primera Dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, y parte de la delegación del país leyeran una carta abierta dirigida a "las mujeres del mundo".