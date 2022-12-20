Talibanes prohíben a las mujeres ir a la universidad en Afganistán

El gobierno de Afganistán, comandato por los talibanes, informó que se suspenderán los estudios universitarios para mujeres, por lo que a partir de este martes no se les permitió el acceso a la universidad, hasta nuevo aviso.

El Ministerio de Educación Superior de Afganistán ordenó mediante una carta que las universidades públicas y privadas suspendieras inmediatamente el acceso a estudiantes mujeres.

Las últimas prohibiciones del gobierno talibán contra las mujeres aumentó de nuevo la preocupación en la comunidad internacional, que no ha reconocido oficialmente a la administración de facto.

A partir de hoy, a las chicas y mujeres en Afganistán se les prohibió ir a la universidad y obtener educación superior,los taliban han pedido a todas las universidades que suspendan la educación de las chicas en un comunicado.@InmaOrquin @magisiglesias @PilarGarciaFlo1 @MAECgob pic.twitter.com/wS7nR5klac — Salem Wahdat (@salemwahdat) December 20, 2022

Los gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, manifestaron que es necesario un cambio en las políticas sobre la educación de las mujeres antes de considerar el reconocimiento formal de la administración dirigida por los talibanes, que también está sujeta a fuertes sanciones.

En marzo, los talibanes suscitaron las críticas de muchos gobiernos extranjeros y de algunos afganos por dar marcha atrás en las señales de que se abrirán todas las escuelas secundarias para niñas.

Mujeres no pueden ir a parques de diversiones en Afganistán

Además de prohíbir que las mujeres asistan a la universidad, los talibanes ya no permiten que las mujeres acudan a los parques de diversiones, sin que dieran mayores explicaciones.

Desde el pasado 9 de noviembre, a las mujeres de Afganistán se les prohibió entrar a los parques de diversión en Kabul después de que el ministerio de moralidad del país informara acerca de que habría restricciones para que las mujeres pudieran acceder a los parques públicos.

Un par de operadores de parques de diversiones en Kabul, que pidieron permanecer en el anonimato, señalaron que los funcionarios talibanes les habían dicho que no permitieran que las mujeres ingresaran a sus parques.

Aunque los gobiernos occidentales han dicho que el grupo necesita revertir su curso sobre los derechos de las mujeres para cualquier camino hacia el reconocimiento formal del gobierno talibán. Por su parte, los talibanes aseguran que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la ley islámica.