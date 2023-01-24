Latinoamérica, la región más mortífera para periodistas en 2022

Un informe del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, (Committee to Protect Journalists) indica el aumento drástico en el número de periodistas asesinados durante el 2022. Latinoamérica fue la región más mortífera para los medios, con 30 periodistas asesinados, representando casi el 50% de los 67 periodistas y trabajadores de los medios asesinados a nivel mundial.

In 2022, at least 41 journalists and media workers were killed in direct connection to their work.



CPJ is investigating the motives for the killings of 26 others to determine whether they were work-related.https://t.co/ho03V9Wwle pic.twitter.com/9CUXlFkGa7 — CPJ Américas (@CPJAmericas) January 24, 2023

Más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en solo tres países, Ucrania, con 15, México con 13 y Haití con 7 siendo las cifras anuales más altas que estos países hayan registrado jamás. A pesar de que los países a lo largo de Latinoamérica están nominalmente en paz, la región excedió el alto número de periodistas asesinados durante la guerra en Ucrania.

“Dichas cifras, indican una declive abrupta de la libertad de prensa, con el número más alto de periodistas asesinados desde 2018”, señalo Jodie Ginsberg, la presidenta de CPJ. “Cubriendo la política, el crimen y la corrupción, puede ser igualmente o más mortífero que cubriendo una guerra a gran escala. Mientras tanto, los Gobiernos continúan encarcelando a un número récord de periodistas, y no se enfrentan al espiral de la violencia y la cultura de impunidad, que efectivamente han silenciado a comunidades enteras alrededor del mundo”.

De los 67 periodistas y trabajadores de los medios asesinados, CPJ halló que por lo menos 41 fueron asesinados en conexión directa con su labor, mientras que se están investigando actualmente los motivos de las otras 26 muertes, para determinar si estaban relacionados a su trabajo. La gran mayoría de las personas asesinadas, eran periodistas locales que cubrían las noticias sobre sus propias comunidades.

A través de Latinoamérica, los periodistas que cubren el crimen, la corrupción, la violencia de maras y el medio ambiente, estaban en mayor riesgo.

Alarmante situación en México

En México, CPJ documentó un total de 13 periodistas asesinados, el número más alto que jamás se ha dado en un solo año en dicho país. Junto con la criminalidad y la emergencia humanitaria en Haití, la región enfrentó una crisis cada vez más elevada del asesinato de periodistas, creando ‘desiertos mediáticos’ y contribuyendo a la inseguridad de las comunidades locales.

La impunidad tras la matanza de periodistas, persiste alrededor del mundo

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El informe destaca la ineficacioa de las leyes e instituciones que se dedican específicamente a la protección de periodistas, como mecanismos de protección estatales y federales. Esto lo ejemplifica con el caso de María Guadalupe Lourdes Maldonado López, la periodista que murió asesinada en Tijuana a pesar de estar incorporada a dichos mecanismos en el estado de Baja California. Asi como los casos de Alfonso Margarito Martínez Esquivel y Armando Linares López quienes estaban tramitando su incorporación al mecanismo de protección de periodistas a nivel federal.