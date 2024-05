Campañeando: ¡Llegó el tercer asalto presidencial! Sheinbaum, Máynez y Gálvez buscan recetarse su medicina

La que de plano ya se siente más “allá" que para “acá", es la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que en el tercer debate presidencial le va a dar su medicina a la oposición.



“Los invito a que vean el debate este domingo porque vamos a ganar el debate, ya ganamos la campaña, ya ganamos los debates, ahora tenemos que ganar la elección”, sentenció.

Mientras que el emecista Máynez ya descartó a la candidata Xóchitl Gálvez y “asaltó" el segundo puesto de la contienda, por eso le agradeció a toda la chaviza, ya que en palabras de é, son ellos los que lo hicieron posible.

En definitiva, es una incógnita lo que pase con Xóchitl, pues ella también tiene sus datos y asegura que las encuestas las ha ganado, pero nunca le dan el triunfo.

“Las encuestas nunca me han dado el triunfo y he ganado (...) Toda mi vida me he enfrentado a la inequidad contra viento y marea.