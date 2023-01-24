Muere el expresidente de Guatemala Álvaro Colom Caballeros

El expresidente Álvaro Colom Caballeros quien gobernó Guatemala de 2008 a 2012 falleció a los 71 años, según informó su abogado.

Desde 2020, Colom hizo saber que padecía cáncer de esófago y estaba bajo tratamiento de quimioterapia.

En sus últimos años, el exmandatario estaba siendo procesado en el caso Transurbano, donde se le señalaba junto a otros 10 exmiembros de su gabinete, de haber avalado la implementación del proyecto de sistema prepago para las unidades de transporte urbano Transurbano, en el que se habría sustraído 270 millones de quetzales. Colom gozaba de arresto domiciliario desde el 2018.

La muerte de Colom Caballeros fue confirmada por su exministro de Gobernación (Interior), Carlos Menocal, quien difundió la noticia en sus redes sociales.

Colom Caballeros ganó la presidencia de Guatemala en 2007

Colom Caballeros ganó la presidencia de Guatemala en las elecciones generales de 2007 con el partido de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE).

Condolencias por la muerte de Álvaro Colom

La Unidad Nacional de la Esperanza lamentó su fallecimiento y publicó en redes sociales.

“La Unidad Nacional de la Esperanza, el Comité Ejecutivo y todos sus afiliados lamentan el sensible fallecimiento del Ingeniero Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República de Guatemala y fundador de la UNE. Nuestras condolencias a sus seres queridos”, pueblo en Twitter esa agrupación política.

Según el diputado del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), Orlando Blanco, el exmandatario padecía de cáncer en la laringe y enfisema pulmonar, lo cual tenía más de dos años de sufrir y se complicó durante el tiempo que estuvo detenido, además, aseguró que desde hace más de 10 días Colom Caballeros estaba grave.

“Hombre de profundas convicciones democráticas, de una gran sensibilidad social y promotor de la paz. Mis condolencias a su familia y amigos”, expresó el parlamentario.

Edmon Mulet, candidato a la presidencia escribió en su cuenta en Twitter: “Lamento mucho el fallecimiento de Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República. Un hombre bueno, íntegro, de gran sentido de solidaridad social. Mis más sentidas condolencias a sus hijos y a toda su familia”.

El ingeniero industrial por Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Álvaro Colom Caballeros llegó a la presidencia de la República en 2008 con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), su gobierno se vio destacado por una serie de programas sociales, incluido la entrega de bolsas solidarias, Escuelas abiertas, Mi Familia Progresa, entre otros.

La primera ocasión que buscó la presidencia fue en 1999 con la coalición de Desarrollo Integral Auténtico (DIA) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

A su vez, Colom Caballeros era sobrino de Manuel Colom Argueta, exalcalde de la Municipalidad de Guatemala y quien fue asesinado durante el Conflicto Armado Interno.

