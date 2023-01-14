Muertes en China por Covid-19 suman cerca de 60,000

Cerca de 60,000 personas han muerto de covid en China desde que el país abandonó abruptamente su estricta política de "covid cero" a principios de diciembre, dijo el sábado un funcionario médico de la Comisión Nacional de Salud (NHC) en una conferencia de prensa en Beijing.

Expertos chinos estiman que 900 millones de personas en ese país han contraído el coronavirus #China #pandemia https://t.co/kTgY1RE1aI (dz) — DW Español (@dw_espanol) January 14, 2023

Jiao Yahui, jefe del departamento de asuntos médicos del NHC, dijo que China registró 59, 938 muertes relacionadas con el covid entre el 8 de diciembre y el 12 de enero. De esas muertes, 5,503 provinieron de insuficiencia respiratoria causada por infecciones de covid, y 54 435 fueron personas infectadas con covid y enfermedades subyacentes. enfermedades, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

El número de casos graves también ha alcanzado su punto máximo, añadió, aunque se mantiene en un nivel elevado, y los pacientes son en su mayoría ancianos.

Anteriormente, China solo había enumerado a los pacientes de covid que sucumbieron por insuficiencia respiratoria como muertos por covid. En el mes posterior al 8 de diciembre, China solo informó 37 muertes por casos locales de covid, según las cifras publicadas en el sitio web del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluso cuando el brote ha abrumado hospitales y crematorios en medio de aparentes aumentos repentinos de covid en múltiples ciudades.

Los casos con fiebre y las hospitalizaciones de urgencia por COVID-19 han tocado techo en China y el número de pacientes hospitalizados por la enfermedad sigue disminuyendo, dijo el sábado un funcionario sanitario.

La OMS acusa a China de subestimar la situación

La Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos acusaron a China de "subestimar" la gravedad de su brote actual, mientras que los principales funcionarios de salud mundiales también instaron a Beijing a compartir más datos sobre la propagación explosiva de covid en China, donde surgieron informes. de hospitales y funerarias desbordados.

Jiao, el funcionario médico, dijo que las visitas clínicas por fiebre y las hospitalizaciones por covid en China ya han alcanzado su punto máximo.

Según el NHC, las visitas a las clínicas de fiebre, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, han disminuido desde el pico cuando más de 2,86 millones de personas visitaron las clínicas de fiebre el 23 de diciembre de 2022.

El 12 de enero, 477.000 personas visitaron clínicas de fiebre en China, dijo Jiao el sábado