Papa Francisco dice que es feliz y no tiene previsto renunciar

El Papa Francisco, cuyo pontificado cumple 10 años el próximo lunes, dijo en un nuevo libro que es feliz y no planea renunciar a su cargo, si bien tiene firmada su dimisión ante la posibilidad de que su salud se deteriore, una puerta abierta por su antecesor Benedicto XVI cuando dejó el cargo en 2013.

"El Pastor", un libro de conversaciones con el pontífice argentino a lo largo de sus 10 años de papado, aborda temas como los abusos sexuales por miembros del clero, las finanzas vaticanas y su aspiración de hacer una iglesia más austera.

Escrito por dos periodistas, el libro “El Pastor: Desafíos, razones y reflexiones de Francisco sobre su pontificado” recoge las respuestas del Papa @pontifex_es a las interrogantes más comunes. Vía @VillarjuliArg https://t.co/yUrLToAGFt — ACI Prensa (@aciprensa) February 28, 2023

"Hasta ahora no lo pensé. Pero mi renuncia está ahí", dice Francisco en el libro de los periodistas Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti publicado recientemente en Argentina. "Está en un cajón por si padezco una enfermedad que me impida continuar", agrega.

Para los autores, el Papa no parece ser una persona que deje sus responsabilidades y está muy bien de salud, más allá de que tiene que hacer kinesiología por un problema en la rodilla que lo obliga a usar una silla de ruedas.

"El problema de salud se limita a eso, no tiene nada grave. Está muy lúcido", dijo Rubín, quien contó que vio a Francisco por última vez en diciembre y destacó su sentido del humor.

"Soy feliz porque seguí mi vocación y puedo desarrollarla. Pero no tengo la fórmula, si no la vendería", dice Francisco ante una pregunta incluida en el libro.

Rubín y Ambrogetti ya habían escrito juntos en 2010 "El Jesuita", también basado en conversaciones con el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, pensando que sería un epílogo de su carrera, pero luego se convirtió en el prólogo de su segunda obra sobre el primer Papa latinoamericano de la historia.

"Seguía siendo la misma persona de siempre, con toda su humanidad y con toda su cercanía. De alguna manera continuamos esa larga charla que iniciamos en 2007 en Buenos Aires para "El Jesuita", dijo Rubín, un periodista argentino especializado en religión, sobre si Bergoglio había cambiado al convertirse en el líder de la Iglesia Católica.

Cambio cultural en la Iglesia Católica

El libro, que está dividido en capítulos e incluye fotografías de la vida de Francisco, hace especial hincapié en los temas de los abusos sexuales y las finanzas vaticanas, detallando año por año las medidas tomadas por él.

"Hay avances y retrocesos, pero en cuanto a medidas en las dos cuestiones, visto ahora en la perspectiva de estos 10 años, es impresionante todo lo que ha hecho (...) También ha cometido algún error, él lo reconoce", dijo Rubín sobre el Papa al que le gusta el tango y el fútbol, dos pasiones argentinas.

Ambrogetti apunta también al trabajo de Francisco sobre la defensa del medio ambiente y la paz mundial y respecto de la participación de las mujeres en la iglesia.

"Ha hecho algo que en Italia se ha llamado la 'revolución gentil', ha hecho más en su pontificado por dar más lugar a la mujer en la iglesia que todo lo que se hizo a lo largo de la historia", afirmó la periodista italiana.

Los autores consideraron que el Papa ha iniciado un cambio cultural, que difícilmente tenga vuelta atrás.

"Él ha manifestado este deseo tener una iglesia más abierta, más comprensiva, que reciba a todos, con una especial preocupación por los pobres, más austera (...) Eso significa un cambio cultural y es un proceso. Pero creo que en ese sentido es difícil que se pueda volver muy atrás con todo ese camino que el Papa ha señalado", concluyó.

