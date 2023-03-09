¿Cómo era el Papa Francisco de joven cuando vivía en Argentina?

Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, cumplirá 10 años como líder de la Iglesia Católica, tras una amplia carrera religiosa que inició en su natal Argentina desde muy joven.

Bergoglio se convirtió en el primer Papa americano cuando tenía 76 años. Antes se desempeñaba como arzobispo en Buenos Aires, la capital de Argentina.

Desde sus inicios como sacerdote se convirtió en una figura destacada en su país por ser un pastor sencillo y muy querido. Tras ser nombrado Papa se ganó el cariño de todo el continente americano y del mundo.

Un joven Jorge Bergoglio, actual papa Francisco, en el tiempo en el que era sólo un sacerdote jesuita en su Argentina natal. pic.twitter.com/ISvQ9lBaOq — Los Porqués de la Historia (@porqueshistoria) December 21, 2020

El Papa Francisco ha destacado por su sencillez, incluso ha viajo en transporte público y más de una vez ha dicho que vivió en un pequeño departamento donde él mismo se preparaba la cena porque “mi gente es pobre y yo soy uno de ellos”.

¿Cómo era la vida del Papa Francisco cuando vivía en Argentina?

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936. Su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril; su madre, Regina Sivori, era ama de casa y se encontraba a cargo de sus cinco hijos.

Lo que estudió el Papa Francisco fue carrera como técnico químico, también estudió humanidades, en Chile, y una licenciatura en filosofía; pero prefirió el camino del sacerdocio, por lo que entró al seminario diocesano de Villa Devoto.

En 1957, cuando era un joven de 21 años de edad y estudiaba el segundo año de seminario, sufrió una infección pulmonar, por lo que fue operado para que le extirparan el lóbulo superior del pulmón derecho.

Borges decía q "la teología es literatura fantástica". En 1965 el entonces joven sacerdote y maestro Jorge Bergoglio invita a Borges a su escuela. Borges acude y saluda al actual Papa con un : "¡Hola, colega!". Y aclara : "Admitámoslo: ambos vivimos de la literatura fantástica" pic.twitter.com/78g8mywig0 — Martin Hadis (@martinhadis) February 14, 2021

En esa ocasión el Papa Francisco tuvo que luchar por su vida, hasta que libró la batalla y pudo continuar con su vida como estudiante de seminario.

El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal. Posteriormente, el 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante seis años.

Desde joven, su sencillez y espíritu de ayuda lo volvió popular en Argentina y en toda América Latina, especialmente por sus iniciativas de dar asistencia a los pobres y enfermos.

En la actualidad cuando la edad del Papa Francisco es de 86 años, sigue siendo uno de los líderes religiosos mpas queridos en el mundo.