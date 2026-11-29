Alberto Núñez Feijoo, candidato del Partido Popular (PP), se perfila como el ganador de las elecciones generales de España, que registró un récord de participación en las urnas del 71% más del 10% respecto a la elección pasada.

De acuerdo con los conteos, con más del 33% de la votación, el candidato del PP podrá podrá gobernar en coalición con la extrema derecha de Vox.

Mientras que en el Congreso lleva 133 escaños.

Con más del 90 % de los votos escrutados en #España, el #PartidoPopular de Alberto Núñez Feijóo obtiene 132 escaños y #Vox, 53.



Ambas fuerzas políticas suman 185 diputados, superando el umbral de la mayoría absoluta, según los resultados preliminares.https://t.co/qpar3WCAOe pic.twitter.com/OJlvA6EwcA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 29, 2026

PP gobernará en coalición con VOX

Pedro Sánchez ya llamó a Alberto Núñez Feijóo para felicitarlo y reconocer su derrota en las elecciones generales celebradas hoy.

En su primer discurso Santiago Abascal de VOX que gana 52 escaños, 19 más de los que tenía anteriormente, dice que la misión se ha cumplido y que juntos con elvoto de los españoles han logrado echar a Sánchez que con todo el poder y sus mentiras no ha podido impedirles el triunfo y los más de 4 millones de votos queobtuvieron siendo la única fuerza política que tuvo un crecimiento en estas elecciones.

#España gira a la derecha.



Tras más de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, el #PartidoPopular de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales y podría gobernar en coalición con #Vox.



Con información de Daniel Puchol de la @AILNews https://t.co/vm78HUrhZN pic.twitter.com/gNLP0vEdgg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 29, 2026

Trump celebra derrota de Pedro Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que el Partido Popular (PP) derrotara a Pedro Sánchez, actual presidente de España.

“¿Perdió? ¡Qué bien! Hizo un trabajo pésimo, se merece perder”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.