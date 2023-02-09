¿La tecnología podría contrarrestar los desastres naturales?

Es imposible detener la fuerza de la naturaleza y por consiguiente, los desastres naturales, ante esto, lo único que puede hacer un humano es anticiparse y la tecnología puede ser de gran ayuda.

La tecnología se ha vuelto una aliada en la investigación de un fenómeno natural y gracias a todos esos conocimientos, los humanos crean herramientas que les sirven para prevenir la inminente llegada de los diversos desastres naturales.

Como el reciente sismo de magnitud 7.8 que sacudió a Turquía y Siria, el pasado 6 de febrero, donde expertos en rescate de diversas partes del mundo han utilizado desde tecnología de geolocalización, satelital, de drones y hasta fibra óptica para encontrar sobrevivientes.

¿Cómo ayuda la tecnología en los desastres naturales?

Para evitar más muertes, es en el campo de la robótica, donde científicos siguen innovando, sus creaciones copian movimientos de animales, un ejemplo es el robot serpiente.

Creado por científicos japoneses a partir de una impresora 3D, mide casi 2 metros de largo, se mueve gracias a 40 motores y un control de videojuegos, sus 17 articulaciones con sensores de distancia, le permiten avanzar por terrenos de difícil acceso.

"El robot está diseñado para que ingrese a sitios de desastres, que sean peligrosos para las personas, lo estamos desarrollando para que pueda usarse en la inspección, ayude en la búsqueda de desaparecidos en casos de desastre y recopile información de los lugares", comentó Motoyasu Tanaka, profesor de la Universidad de Electromunicaciones de Tokio, Japón.

¿La naturaleza puede ser aliada de la tecnología en los desastres naturales?

Usar a la propia naturaleza y además dotarla de tecnología, en medio de los desastres naturales, ha sido un nueva herramienta.

"Para operaciones de búsqueda y rescate, por lo general los equipos tienen buscadores manuales, usan diferentes tipos de tecnología y perros" comentó Donna Kean, investigadora APOPO, una organización no gubernamental que entrena a ratas de Gambia.

En Tanzania, expertos entrenan ratas de gambia para que detecten minas, brotes de tuberculosis y actualmente en labores de búsqueda y rescate, "les enseñamos la secuencia de comportamiento básica de entrar, encontrar un objetivo humano, tirar de la manija en el cuello para avisarnos y regresar", describió Donna.

Las ratas de Gambia recopilan y envian información en tiempo real a rescatistas, gracias a una especie de "mochila" en la que llevan una cámara de video, audio y localizador GPS.

Cuando encuentran a una víctima, el roedor activa un microinterruptor, en forma de bola, de su chaleco, de esa manera, la persona atrapada se puede comunicar con los rescatistas.

"Los perros se han usado durante mucho tiempo y todos son muy efectivos para la rápida localización de humanos atrapados, pero están limitados de una u otra forma en su capacidad para adentrarse a los escombros", señaló Donna.

Las ratas de Gambia sí lo pueden hacer, además su caracter dócil les ayuda mucho, "son tan entrenables como los perros, tienen un gran olfato, son pequeñas y con una agilidad natural, son realmente buenas en este escenario donde podrían meterse en pequeños espacios y acercarse a las víctimas", aseguró Donna.

Los expertos esperan que muy pronto ratas de Gambia dotadas de tecnología, sean las futuras compañeras de perros rescatistas y ayuden en los desastres naturales.