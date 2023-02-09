Siria y Turquía: ¿Cuánto puede sobrevivir una persona bajo escombros?

Rescatistas en Siria y Turquía trabajan sin descanso día y noche, con la esperanza de sacar con vida a las personas que aún se encuentran atrapadas bajo los escombros de miles de edificios derrumbados después del sismo del lunes; sin embargo, conforme avanzan los días, la ilusión va disminuyendo porque los expertos saben cuánto tiempo pueden sobrevivir las personas en esas condiciones.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo escombros?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el tiempo de búsqueda y rescate de víctimas después de una catástrofe es de cinco a siete días, ya que después de ese tiempo se vuelve casi imposible que una persona pueda sobrevivir bajos los escombros.

Para tomar la decisión de dejar los esfuerzos de rescate se necesita que pasen dos días sin recuperar a personas con vida bajo los escombros. La ONU indicó que los rescates exitosos ocurren entre las primeras 24 horas.

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Sin embargo, han ocurrido milagros, en los que los cuerpos de emergencia lograron sacar con vida a personas mucho tiempo después de los siete días establecidos.

Un ejemplo de ello, fue el colapso de una fábrica en Bangladesh en 2013, donde una mujer fue rescatada con vida 17 días después del accidente.

En el terremoto de Haití en 2010, un hombre fue sacado con vida de entre los escombros 12 días después de la catástrofe.

Expertos en Protección Civil explicaron que sobrevivir bajo los escombros depende de muchas factores como la postura en la que se encuentra la persona tras el colapso del edificio, la gravedad de las heridas que haya sufrido, si tiene acceso a oxígeno e incluso las condiciones meteorológicas.

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¿Cómo sobrevivir bajo escombros después de un sismo?

El Instituto Geofísico de Ecuador compartió una serie de acciones que pueden mantener con vida a una persona atrapada bajo los escombros.

Lo primero es evitar encender fuego en el lugar, tratar de no moverse ni levantar polvo, cubrirse la boca con un pañuelo o con la misma ropa.

Intentar golpear en un tubo o la pared para que los rescatistas escuchen y puedan localizar a la persona. Gritar solo como último recurso ya que al hacerlo se puede tragar cantidades peligros de polvo.

