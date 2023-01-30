Yayoi Kusama llena de colores escaparates de Louis Vuitton

Han pasado 10 años desde que la artista de vanguardia, Yayoi Kusama participó con la firma francesa, Louis Vuitton, en aquel tiempo llegó a Nueva York para su colaboración y dijo: "los lunares son una de mis filosofías".

Ahora en 2023, el arte de la japonesa, Yayoi Kusama ha quedado plasmado en carteras, bolsas, ropa, zapatos entre otros accesorios, salpicándolos de color.

La turista brasileña, Thais Ferraz visitó la tienda Louis Vuitton de Londres, Reino Unido, llevaba una bolsa con el diseño tradicional de firma francesa, "admiro y amo esta colección, pero en realidad amo muchísimo el modelo clásico de la marca".

París, Londres, Nueva York y Tokio de colores y robots

Una enorme imagen inflable de Yayoi Kusama aparace sobre en el techo y pinta la fachada de la tienda de los Campos Elíseos de París, Francia.

Mientras que en los escaparates de las tiendas de Londres, Reino Unido; Nueva York, Estados Unidos y Tokio, en Japón aparece un robot de Yayoi Kusama, desde luego, con un pincel en la mano.

"Sus ojos se mueven de un lado a otro. Sí, es muy parecida a un ser humano", dijo Zholdyz Davletbayeva, turista de Kazajistán.

Dos colecciones para este 2023

Serán dos colecciones de la colaboración entre la artista japonesa de 93 años, Yayoi Kusama y la casa de moda de lujo, Louis Vuitton.

La primera es "Drop 1", que se estrenó este enero y Drop 2, que saldrá a finales de marzo.

"Solo estoy notando colaboraciones. En estos momentos, mucha gente parece estar haciéndolas. Y así, sí, parece que se hace cada vez más popular", comentó Mark Wellington, turista de Gales.

¿Quién es Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama es una artista de vanguardia japonesa, nació el 22 de marzo de 1929 y a lo largo de su carrera, trabajó con pintura, escultura, performance e instalaciones.

Es pionera en movimientos como el arte pop, el minimalismo y el arte feminista, además fue una gran influencia para los artistas estadunidenses Andy Warhol y Claes Oldenburg, sus contemporáneos.

Actualmente, Yayoi Kusama vive en un Hospital psiquiátrico en Tokio, Japón se internó por elección propia, ahí escribió su biografía y sigue haciendo obras de arte.

