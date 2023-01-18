Siembran la cara de Lionel Messi en un campo de maíz de Argentina

Este 18 de enero se cumplió un mes de que Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar, país donde derrotaron a Francia en penales en una de las finales más memorables de la historia, pero que además dejó a la figura de Lionel Messi inmortalizada dentro de los mejores futbolistas de todos los tiempos, por lo que el fervor y la locura por el futbolista rosarino no ha cesado desde entonces.

Entre tatuajes, murales gigantes, cuadros, cortes de cabello y todo tipo de ideas, el nombre y la cara de Messi ha tenido múltiples tributos por el Mundial de Qatar; el último de ellos en un campo de maíz dentro de una provincia de Córdoba, en Argentina, donde un agricultor implementó tecnología especializada para sembrar cientos de semillas en sitios específicos para que crecieran dibujando el rostro barbudo del futbolista.

¡#Messi hasta en el maíz!



El astro#argentino fue inmortalizado en un campo de #Córdoba en donde el maíz fue sembrado con un algoritmo especial para plantar las semillas con un cierto patrón.



Esto hizo que sus plantas crecieran formando la imagen de su #rostro.



📽️ @engelsito pic.twitter.com/8aVmxGk1qB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2023

Los primeros resultados ya son visibles y ahora la cara de Leo se puede ver desde el cielo, el más reciente homenaje a la consecución del tercer Mundial en la historia del pueblo argentino, por lo que el ingeniero agrónomo, Carlos Faricelli, diseñó la codificación para máquinas sembradoras, misma que ya se puede descargar para cualquier colega que quiera replicar el tributo de maíz.

¿Cómo hicieron la cara de Messi en un campo de maíz?

De acuerdo con Faricelli, el rostro de Messi se pudo diseñar y plantar sobre el campo de maíz usando herramientas de codificación geográfica, ya que la maquinaria sabe cuántas semillas por metro cuadrado son necesarias y en qué puntos van colocadas, con el objtivo de crear el suficiente contraste para poder plasmar los detalles de la cara del capitán de la selección argentina.

La cara de Messi sembrada en un campo de maíz dentro de una provincia de Córdoba, en Argentina|AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

"Cuando este maíz crece y uno toma una foto aérea, dónde las plantas están más juntas y el suelo es menos visible hay un verde más intenso lo que contrasta con donde hay menos plantas y luego se crea este tipo de arte agrícola", mencionó el ingeniero para la agencia Reuters, quien presume con orgullo su creación y la difunde a través de distintos espacios.

Esta obra está localizada específicamente en un campo de maíz dentro de Los Cóndores, en la provincia central de Córdoba y refleja la gran capacidad productora de la nación en cuestión de maíz, pues Argentina es el tercer país con mayor cantidad de exportaciones en el mundo.

