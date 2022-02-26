Internet en Ucrania se interrumpe por el avance de las tropas de Rusia

En Ucrania, la conectividad a internet se vio afectada por la invasión de Rusia, el acceso a la red se encuentra interrumpida sobre todo en el sur y el este del país, informaron los observadores de internet.

El sábado, las fuerzas rusas capturaron la ciudad de Melitópol, en el sureste de Ucrania, mientras Moscú lanzaba ataques coordinados con misiles de crucero y artillería contra varias ciudades, incluida la capital Kiev.

Ante esto, de acuerdo con el observatorio de bloqueos de NetBlocks, la conectividad de GigaTrans, el principal proveedor de internet de Ucrania, cayó por debajo del 20 por ciento de los niveles normales antes de volver a niveles más altos en la madrugada del viernes.

"Actualmente observamos la conectividad nacional al 87% de los niveles ordinarios, una cifra que refleja las interrupciones del servicio, así como la huida de la población y el cierre de hogares y negocios desde la mañana del 24", dijo Alp Toker, director de NetBlocks.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a major disruption to #Ukraine's internet backbone provider GigaTrans, which supplies connectivity to many other networks. The incident comes as heavy fighting is reported in #Vasylkiv and #Kyiv 📉



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/EksnZjs9Ay — NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022

Rusia: conectividad de internet podría empeorar aislando a familias

Según el director de NetBlocks, aún no hay un apagón a escala nacional, ya que apenas se tienen noticias de las regiones más afectadas, y para otras existe el temor permanente de que la conectividad de internet en Ucrania pueda empeorar en cualquier momento, aislando a amigos y familiares.

El Observatorio de la Propiedad Intelectual de Monash, en Australia, dijo que hasta ahora sólo el distrito Obolonskyi de Kiev y las zonas centrales de Járkov, en el este de Ucrania, mostraban claros signos de fallo de internet.

Simon Agus, profesor asociado de economía que actúa como director del observatorio comentó que otras anomalías podrían deberse simplemente a que algunas personas se han alejado de sus computadores, por ejemplo, al abandonar las ciudades.

Mientras tanto, las autoridades de Ucrania dieron a conocer más información sobre una supuesta operación de ciberespionaje bielorrusa que, según dijeron, tenía como objetivo cuentas de correo electrónico personales pertenecientes a las fuerzas de Kiev.

En una publicación de Facebook, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de Ucrania dijo que piratas informáticos tenían como objetivo no sólo a ucranianos, sino también a polacos, rusos y bielorrusos, incluidas varias organizaciones de medios de comunicación bielorrusas.

Los correos electrónicos enviados a la embajada de Bielorrusia en Londres no fueron respondidos.

El 25 de febrero, Rusia restrigió el acceso a Facebook por censura a sus medios.

Con información de Reuters.

