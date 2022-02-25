Rusia restringe acceso a Facebook por censura a sus medios

Este viernes (25 de febrero de 2022), Rusia señaló que está limitando parcialmente el acceso a Facebook de Meta Platforms, acusándola de "censurar" a los medios de comunicación rusos.

Se trata de la más reciente serie de medidas contra los gigantes de las redes sociales de Estados Unidos.

Desde hace ya algunos años, Rusia ha intentado ejercer un control más estricto sobre internet y las grandes empresas tecnológicas, algo que, según los críticos, amenaza la libertad individual y empresarial, y forma parte de una ofensiva más amplia contra los opositores abiertos al Kremlin.

Conforme al regulador estatal de las comunicaciones en Rusia, Facebook había ignorado sus demandas de levantar las restricciones a cuatro medios de comunicación rusos en su plataforma.

Se trata de la agencia de noticias RIA, la red de televisión Zvezda del Ministerio de Defensa y de los sitios web gazeta.ru y lenta.ru.

Rusia bloquea parcialmente el acceso a Facebook por la decisión de Meta de limitar el alcance de los medios estatales rusos. https://t.co/kg9a2yDVgj — Angel Jiménez de Luis (@angeljimenez) February 25, 2022

Rusia bloquea parcialmente el acceso a Facebook porque la red social limita alcance de medios estatales rusos

Aunque no está muy claro en qué consistirían las restricciones de Rusia a Facebook, cabe recordar que el año pasado, Moscú redujo la velocidad de Twitter en una medida punitiva.

A través de un comunicado, el regulador Roskomnadzor señaló que "de acuerdo con la decisión de la Fiscalía General, a partir del 25 de febrero, Roskomnadzor está imponiendo restricciones parciales de acceso a la red social Facebook".

Facebook, que no hizo ningún comentario inmediato, ya ha irritado a las autoridades de Rusia. Moscú suele multar a la compañía con pequeñas sumas por lo que, según ella, es una falta de rapidez en la eliminación de contenidos ilegales.

En diciembre, impuso una multa mucho mayor, de 24.27 millones de dólares (unos 485 millones de pesos), por lo que calificó de incumplimiento reiterado en la eliminación de contenidos.

Además, Moscú también ha aumentado la presión sobre los medios de comunicación nacionales, amenazando con bloquear los artículos que contengan lo que describe como "información falsa" en relación con su operación militar en Ucrania.

Rusia bloquea parcialmente el acceso a Facebook porque la red social limita alcance de medios estatales rusos