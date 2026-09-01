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VIDEO: Búsqueda contra reloj en Nepal; más de mil muertos y 4 mil desaparecidos tras la inundación

Rescatistas de varios países trabajan contra reloj entre escombros, ríos y túneles para salvar vidas tras la inundación en Nepal.

Por: Eder Martínez, Christian Arrieta

El balance de la tragedia en Nepal supera las mil víctimas mortales, con cuatro mil desaparecidos, incluidos extranjeros.

A pesar de la devastación, más de 11 mil personas han sido rescatadas, y en las primeras horas del 1 de septiembre se localizaron con vida 118 nepalíes y un británico.

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