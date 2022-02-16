Inundaciones en Brasil ocasionadas por fuertes lluvias

La ciudad de Petrópolis se encuentra en estado de calamidad pública desde la noche del martes debido al alto número de desastres y el registro de decenas de muertes. Las inundaciones en Brasil y las fuertes lluvias dejaron una estela de destrucción

La ciudad se ubica a unos 70 kilómetros de Río de Janeiro.

Parte de las víctimas fueron encontradas tras la reducción del nivel del agua que desbordó los ríos e invadió las calles de la ciudad.

Se instalará un hospital de campaña para ayudar a la población.

Las escuelas municipales se han convertido en un punto de apoyo para los afectados por las lluvias.

Lluvias históricas

En un periodo de seis horas, el volumen de lluvia alcanzó los 259 milímetros, el índice está por encima de la media esperada para el mes, que sería de 238 milímetros.

Se siguen esperando lluvias para este miércoles, que pueden ser de intensidad débil a moderada. Se han reforzado los equipos hospitalarios para la atención de los damnificados.

Agentes de Protección Civil y otros departamentos como Seguridad y Orden Público trabajan para apoyar la atención a la población.

Las máquinas de las Secretarías de Infraestructuras y Obras, Ciudades, Medio Ambiente y Agricultura, así como los equipos utilizados por la Cedae, se trasladarán al municipio para ayudar a limpiar las calles y carreteras afectadas por las inundaciones.

Docenas de deslizamientos de tierra

Según fuentes oficiales, en la comarca de Petrópolis se han registrado por lo menos 171 deslizamientos de terreno. Las viviendas destruidas son cerca de dos centenares, según un saldo provisional.

Las zonas más afectadas por los desprendimientos fueron: Quitandinha, Alto da Serra, Castelânea, Centro, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu y Chácara Flora.

Las inundaciones afectaron a barrios como Alto da Serra, Correas, Centro y Mosela.

Más de 180 militares están trabajando en la región. Se han enviado equipos especializados en Búsqueda y Rescate para reforzar las labores de socorro, con el apoyo de vehículos 4x4 y embarcaciones.

Se han desplegado ocho ambulancias extra para ayudar en el lugar. Se espera el envío de una decena de aviones de las fuerzas de seguridad del Estado para ayudar en las labores.

Situación como “casi de guerra”

El gobernador de Río de Janeiro, Brasil, Cláudio Castro, calificó la situación como “casi de guerra”

Durante la tarde y las primeras horas de la noche del martes, se activaron todas las sirenas instaladas en las zonas de riesgo.

También se emitieron alertas por lluvias intensas e inundaciones en toda la ciudad mediante el sistema de SMS, en avisos en vehículos de comunicación local, así como en grupos de aplicación de mensajes.

Esta no es la primera vez que la región serrana de Río es golpeada por fuertes lluvias, ya que fue escenario en 2011 de la mayor tragedia climática jamás registrada en Brasil, cuando los temporales dejaron más de 900 muertos y un centenar de desaparecidos.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro que se encuentra de visita en Rusia escribió en su cuenta de tuiter que está pendiente de la tragedia.

