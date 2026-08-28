Corrió el bosque y se subió a un árbol: así un niño de 8 años escapó de la tragedia en Nepal

Las fuertes inundaciones que golpearon Nepal dejaron destrucción, personas desaparecidas y familias separadas. En medio de la emergencia, un niño de 8 años logró sobrevivir a una devastadora avalancha que destruyó la escuela donde se encontraba.

Niño sobrevive a la fuerte avalancha en Nepal

Una madre describió la paz que sintió tras volverse a encontrar con sus pequeños hijos después de buscarlos durante dos días a causa de las inundaciones en Nepal.

Matti Maya Tamang, una madre de 28 años con dos hijos pequeños, corrió hacia la escuela de sus hijos en el distrito septentrional de Rasuwa. Pero cuando llegó, la zona era irreconocible, ya que el edificio de la escuela había quedado irreconocible.

El hijo mayor de Tamang, un pequeño de 8 años, sobrevivió a las inundaciones repentinas corriendo hacia un bosque y subiéndose a los árboles para escapar de una devastadora avalancha de hielo y rocas.

Durante su búsqueda por una selva llena de sanguijuelas y por varios ríos, la madre recorrió varios refugios en busca de sus dos niños.

La tormenta para la madre terminó cuando los encontró con vida, aunque heridos. En un video se muestra a Tamang reencontrándose con su hijo quien tiene una pierna rota.

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Las causas exactas de la riada en Nepal todavía tardarán semanas en determinarse. Sin embargo, científicos internacionales analizan la posibilidad de que un enorme bloqueo de glaciar se haya desprendido y caído al valle, en un contexto en el que los glaciares del Himalaya están perdiendo hielo a un ritmo acelerado.

¿Qué está pasando con los glaciares del Himalaya?

El caso de Nepal ocurre en una región donde el calentamiento está modificando las condiciones de los glaciares. De acuerdo con investigaciones recientes del ICIMOD, la tasa de pérdida de hielo de los glaciares del Hindu Kush-Himalaya se duplicó desde el año 2000.

Este cambio representa un riesgo para las poblaciones que viven aguas abajo de los glaciares. Al perder hielo y modificar las condiciones de las montañas, pueden aumentar determinados peligros asociados con el agua, el hielo y la inestabilidad del terreno.