La política migratoria de Donald Trump volvió a generar polémica luego de que la Embajada de Estados Unidos en México difundiera un mensaje del presidente estadounidense contra las caravanas de migrantes que buscan llegar a territorio norteamericano.

A través de su cuenta oficial de X, la representación diplomática compartió una publicación en la que el mandatario calificó el movimiento de personas migrantes como una nueva “invasión” a su país y aseguró que enormes caravanas comenzaron su recorrido ilegal a través de México.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las caravanas migrantes en México?

En su pronunciamiento, el presidente estadounidense aseguró que nuevamente se están organizando grandes grupos de personas migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos atravesando territorio mexicano.

Trump utilizó un lenguaje de confrontación al referirse a estas movilizaciones como una “invasión” y dejó claro que su gobierno no permitirá que quienes integran las caravanas sean recibidos en el país.

Además, el mandatario había acompañado este posicionamiento con una advertencia directa al Gobierno de México y exigió detener las movilizaciones y amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles si las autoridades mexicanas no frenaban su avance.

“México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, expresó en su publicación original en Truth Social.

Embajada de Estados Unidos en México utiliza el mensaje #NiLoIntentes

La difusión del pronunciamiento no pasó desapercibida, pues la embajada retomó el discurso de Trump y lo acompañó con el hashtag #NiLoIntentes, una campaña que busca advertir a las personas migrantes sobre las consecuencias de intentar cruzar irregularmente la frontera.

No es la primera ocasión en que la representación diplomática utiliza este mensaje. El pasado 18 de octubre publicó un video en el que advirtió que la frontera estadounidense permanecería cerrada para la migración irregular, incluso para quienes intentaran llegar en grupo o mediante una caravana.

Además, la embajada acompañó la publicación con un mensaje del presidente Trump:

“La INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez. Se están formando enormes caravanas que inician su marcha legal a través de México. ¡Pero no serán aceptados!, expresó.