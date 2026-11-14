Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin protagonizarán un encuentro sin precedentes que se llevará la atención de todo el mundo.

La Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos sostendrá una reunión con sus homólogos de China y Rusia durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

¿De qué se hablará en la reunión?

La cita está prevista en territorio chino y tendrá como uno de sus principales asuntos la no proliferación nuclear.

De acuerdo a lo informado por CNN, la administración estadounidense considera que el diálogo entre las tres potencias podría abrir la posibilidad de establecer un nuevo acuerdo para limitar los arsenales atómicos, aunque las expectativas sobre un resultado concreto todavía son moderadas.

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, explicó que Donald Trump pretende abordar la reducción de las armas nucleares, debido a los riesgos que representa la expansión de este tipo de armamento.

¿Qué pasará con Trump? Así cambiarían sus últimos 2 años de gobierno con el nuevo Congreso de Estados Unidos pic.twitter.com/M8CWjv5cvS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Sería la primera reunión simultánea

Aunque sería la primera ocasión en que los mandatarios de estas tres naciones se reúnen simultáneamente bajo este formato, sus relaciones bilaterales tienen antecedentes importantes.

Xi Jinping y Vladimir Putin mantienen una relación cercana desde que el mandatario chino llegó al poder en 2013.

Esta cercanía ha generado cuestionamientos entre los integrantes de la OTAN, particularmente por la postura de China frente a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por otro lado, Donald Trump y Vladímir Putin se han encontrado personalmente en siete ocasiones, siendo 2025 la más reciente de ellas.

La relación entre ambos presidentes ha atravesado momentos de tensión, aunque durante los últimos meses ha mostrado señales de mayor acercamiento.

El posible encuentro también ocurre en un momento relevante para la seguridad internacional, luego de que en febrero expirara el último tratado vigente sobre armas nucleares entre Washington y Moscú.

A este escenario se suma el crecimiento acelerado del arsenal nuclear chino, situación que complica las posibilidades de alcanzar un nuevo pacto que incluya a las tres naciones.