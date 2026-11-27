Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación contra el exfutbolista Carlos Alberto “Gullit” Peña, luego de que Gabriela Echeverría González, exregidora de Morena en León, presentara una denuncia por presuntos tocamientos indebidos durante una reunión de aspirantes a la coordinación municipal del partido.

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá reunir los elementos de prueba necesarios para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos para llevar el asunto ante un juez.

¿De qué acusan al “Gullit” Peña?

Los señalamientos contra Carlos “Gullit” Peña se dieron a conocer después de una reunión entre personas interesadas en participar en el proceso interno de Morena.

De acuerdo con el testimonio de Gabriela Echeverría, el encuentro se realizó el pasado 21 de noviembre en un restaurante de la ciudad, donde coincidieron distintos aspirantes que buscaban participar en el proceso político rumbo a la renovación de la alcaldía.

La exregidora explicó que el exfutbolista se sentó a su lado y comenzó a bromear con ella. Sin embargo, aseguró que durante la convivencia ocurrió un contacto físico que consideró inapropiado y que no estaba dispuesta a tolerar.

Fiscalía confirma investigación contra el exfutbolista

El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que la institución ya recibió la denuncia y comenzó a integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El funcionario explicó que inicialmente no se había iniciado una investigación de oficio debido a que la denunciante había manifestado públicamente que analizaría cómo proceder.

Por ello, la Fiscalía decidió respetar su tiempo para determinar si acudiría ante el Ministerio Público.

Sin embargo, una vez formalizada la denuncia, el caso comenzó a ser investigado para reunir los elementos legales y las pruebas que permitan determinar los siguientes pasos.

¿Qué respondió el exfutbolista?

Ante la difusión de los señalamientos, Carlos “Gullit” Peña publicó un comunicado para rechazar las acusaciones de Gabriela Echeverría.

El exjugador manifestó que los acontecimientos fueron presentados de una manera distinta a como, asegura, sucedieron y negó haber cometido los actos que se le atribuyen.

Hasta el momento, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.