Irán suspende conversaciones con Arabia Saudita

Irán anunció que suspende conversaciones con su rival regional Arabia Saudita, informó este domingo un sitio web afiliado al máximo organismo de seguridad iraní, sin dar una razón de la decisión que se produce cuando una quinta ronda de negociaciones debía comenzar esta semana.

Un día antes, Arabia Saudita llevó a cabo ejecuciones masivas que, según los activistas, incluyeron a 41 musulmanes chiítas. Mientras, las conversaciones sobre un acuerdo nuclear con Irán se han estancado.

"Irán ha suspendido unilateralmente las conversaciones con Arabia Saudita", mencionó Nour News, sin dar una razón. Afirmó que no se había programado una fecha específica para una nueva ronda de conversaciones.

Irán y Arabia Saudita comenzaron conversaciones el año pasado

La Arabia Saudita musulmana sunita y el Irán chiíta, que están inmersos en conflictos de poder en la región, comenzaron conversaciones directas el año pasado para tratar de contener las tensiones. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak comentó que su país organizaría una nueva ronda el miércoles.

Riad cortó los lazos en 2016 con Irán después de que manifestantes iraníes irrumpieran en la embajada de Arabia Saudita en Teherán tras la ejecución de un clérigo chiíta en Arabia Saudita.

Este sábado, Arabia Saudita afirmó que había ejecutado a 81 hombres, su mayor ejecución masiva en décadas. Activistas y defensores de los derechos dijeron que 41 eran musulmanes chiítas de la región oriental de Qatif, que históricamente ha sido un punto álgido entre el Gobierno dominado por sunitas y la minoría chiíta.

Arabia Saudita e Irán han respaldado bandos opuestos

Arabia Saudita e Irán han respaldado a bandos opuestos en conflictos regionales y disputas políticas en Siria, Líbano e Irak durante años, y Riad Saudita ha liderado una coalición árabe que libra una guerra contra el movimiento hutí alineado con Irán en Yemen desde 2015.

Riad ha dicho que se han logrado pocos avances en las conversaciones directas, que se han centrado principalmente en Yemen. Las autoridades hutíes dijeron el sábado que dos "prisioneros de guerra" yemeníes estaban entre los ejecutados por Arabia Saudita.

Con información de Reuters.

