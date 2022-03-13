Irán lanza misiles cerca de consulado de Estados Unidos en Erbil, Irak

La madrugada de este domingo, las autoridades de Estados Unidos y de Irak confirmaron la explosión de varios misiles en Erbil, cerca del consulado estadounidense. Horas más tarde, Irán se atribuyó la responsabilidad.

A través de las redes sociales, los usuarios de dicho país compartieron una serie de videos en donde se escuchan las detonaciones y se observa la columna de fuego a lo lejos.

De acuerdo con un reporte del medio internacional Reuters, la Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó el lanzamiento de los 12 misiles balísticos que azotaron la capital kurda, región al norte de Irak. Además, aseguraron que dicho ataque fue contra ‘centros estratégicos’ en Erbil.

A pesar de que el ataque sucedió cerca del consulado de Estados Unidos, se desconoce si ese era el blanco o si se trataba de un aeropuerto cercano. Asimismo, aseguraron que no hay heridos ni muertos estadounidenses.

Cabe señalar que el ataque sucede en el marco de nuevas conversaciones para revivir el acuerdo nuclear del 2015, el cual entró en pausa por las tensiones y exigencias de Rusia, a pesar de que ya estaba casi terminado.

Redes sociales muestran momentos antes y después del ataque con misiles en Irak

Tras el ataque, los videos y fotos de las explosiones no tardaron en inundar las redes sociales, en ellos se observan luces en el cielo, columnas de humo y llamas a varios kilómetros de distancia en carreteras y edificios.

According to sources, ballistic missiles just slammed into U.S. facilities in Iraq. Pray.



Weak leadership has consequences. pic.twitter.com/cPS62QzEZO — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) March 12, 2022

Algunos habitantes de Erbil, incluso lograron captar el momento en el que un misil se aproxima a la zona de explosión hasta hacer contacto con su objetivo.

De igual forma, desde primeras horas de esta mañana, las fotografías de la zona circularon en redes sociales. En ellas se aprecia el resultado del ataque, en el que algunos automóviles y casas aledañas terminaron afectadas.

|Reuters

Quien también sufrió daños importantes fue una cadena de televisión local, pues los misiles cayeron cerca de sus instalaciones, provocando afectaciones en el inmobiliario.